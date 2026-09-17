Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Des députés retournent sur le terrain pour rendre compte de leur mandat

Après la clôture de la première session ordinaire de l'année, le 30 juin 2026, plusieurs députés ont poursuivi leurs activités dans leurs circonscriptions. De Kong à Tabou, de Bouaké à Agboville, ces rencontres avec les populations ont permis d'expliquer les textes adoptés, de présenter le travail parlementaire et de recueillir les préoccupations locales.

Le travail parlementaire ne s'est pas arrêté avec la fermeture de l'hémicycle. Depuis la clôture, le 30 juin 2026, de la première session ordinaire de l'année, des députés ont repris le chemin de leurs circonscriptions. Dans le cadre de l'initiative « Assemblée nationale hors les murs », mais aussi à travers des démarches individuelles, les élus sont allés à la rencontre de leurs mandants.

De Kong à Tabou, de Sandégué à Guitry, de Bouaké à Agboville, de Séguéla à Bouna, de Gagnoa à Sassandra, les rencontres se sont multipliées. Dans les villes, communes, quartiers, villages et sous-préfectures, les députés ont expliqué les textes adoptés au Parlement et présenté les principales activités conduites au cours de la session.

Du texte voté aux réalités du terrain

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La démarche dessine une cartographie assez large des territoires concernés. Kong, Bilimono, Nafana et Sikolo dans le Nord-Est ; Sandégué, Kamélé et Kouakoukankro ; Bouaké et plusieurs quartiers et extensions de la ville ; Bodokro, Lolobo, N'Guessankro et Marabadiassa ; mais aussi Gboguhé, Zaïbo, Tabou, Ouellé, Ananda et Akpassanou.

D'autres étapes ont concerné Agboville et plusieurs localités de sa région, notamment Oress-Krobou, Grand-Morié, Guessiguié, Attobrou, Loviguié et Aboudé. Séguéla, Bouna, Massala, Dualla, Guitry, Gagnoa, Buyo et Sassandra figurent également parmi les territoires visités.

Au-delà de cette diversité géographique, les rencontres répondent à une même préoccupation : rapprocher le travail accompli à l'Assemblée nationale des citoyens directement concernés par les décisions prises.

Les préoccupations des populations

Ces déplacements ne se limitent toutefois pas à la restitution des travaux parlementaires. Ils constituent également des moments d'écoute.

Dans les différentes localités, les populations ont exposé des difficultés liées notamment au foncier, à l'état des routes, à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'agriculture, l'emploi, l'orpaillage clandestin et le déficit d'infrastructures sociales ont également été évoqués.

Cette remontée des préoccupations locales donne une autre dimension à la restitution parlementaire. L'élu ne vient plus seulement expliquer ce qui a été décidé à Abidjan. Il recueille aussi les attentes de ses mandants et peut les porter dans le débat public et institutionnel.

Une pratique à inscrire dans la durée

La multiplication de ces initiatives pose ainsi les bases d'une pratique plus régulière de reddition de comptes. Pour les députés, la restitution permet de rendre le travail parlementaire plus lisible. Pour les populations, elle offre un espace pour comprendre les textes adoptés et interpeller directement leurs représentants.

Cette dynamique rappelle surtout que le mandat parlementaire se déploie au-delà de l'hémicycle. Entre les textes votés à Abidjan et les préoccupations exprimées dans les circonscriptions, les rencontres de terrain créent un lien direct entre représentation nationale et réalités locales.

De la loi adoptée à la parole recueillie auprès des populations, la restitution parlementaire tend ainsi à devenir un rendez-vous de proximité entre les élus et leurs mandants.