Cote d'Ivoire: Coopération - Cinq ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Chef de l'Etat

La coopération entre la Côte d'Ivoire et cinq pays amis s'enrichit de nouveaux interlocuteurs. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, le 16 septembre 2026, au Palais présidentiel, au Plateau, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d'Ivoire.

Il s'agit de Bachir Diallo, ambassadeur de Guinée; de Chang Soyc, ambassadeur de la République de Corée; de Seniya Si Haiba, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie; de Mansouri Selma Bakhta, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire; et Ramesh Babu Lakshmanan, ambassadeur de l'Inde.

À l'issue de son entretien avec le Chef de l'État, Bachir Diallo a mis en avant la qualité des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile a notamment souligné la récente visite d'État en Côte d'Ivoire du Président guinéen, Mamadi Doumbouya, comme une illustration de la proximité entre les deux pays.

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Se présentant comme un défenseur de la diplomatie économique, le diplomate guinéen entend donner une place importante au développement des échanges entre les deux pays. Il a évoqué les opportunités liées au projet minier de Simandou et au Plan national de développement (Pnd) de la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du commerce et des finances. La coopération sécuritaire figure également parmi ses priorités.

Bachir Diallo a relevé l'importance de la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire et annoncé son intention de contribuer à une meilleure organisation de ses acteurs économiques. Il a fait état de l'installation, dans les prochains mois, d'une Chambre de commerce et d'industrie des Guinéens en Côte d'Ivoire.

Chang Soyc a, lui aussi, affiché son ambition de renforcer les liens entre les deux pays. Il a rappelé que la Côte d'Ivoire a établi ses relations diplomatiques avec la Corée en 1961, devenant le premier pays africain à franchir cette étape.

Cette année marque ainsi le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une circonstance particulière pour le diplomate coréen qui entend oeuvrer à l'approfondissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, avec une attention particulière portée au développement socio-économique, aux échanges culturels et au rapprochement entre les deux peuples.

Pour sa part, Seniya Si Haiba a fait part de sa volonté d'apporter sa contribution au renforcement de la coopération entre Abidjan et Nouakchott. Elle a salué l'excellence des relations entre les deux pays et exprimé sa disponibilité à oeuvrer à leur consolidation.

Quant à Mansouri Selma Bakhta, elle a transmis au Président Ouattara les salutations fraternelles de son homologue algérien. Elle a indiqué que le Président algérien réaffirme sa volonté de hisser les relations entre les deux pays à un niveau à la hauteur de leur proximité historique et politique.

La diplomate a particulièrement insisté sur les perspectives économiques. Elle a relevé l'expérience et l'expertise de l'Algérie dans les hydrocarbures et les énergies qui pourraient contribuer à donner un contenu économique renforcé à la coopération ivoiro-algérienne.

Dernier diplomate reçu par le Chef de l'État, Ramesh Babu Lakshmanan entend également inscrire sa mission dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales. Il souhaite notamment favoriser le rapprochement entre les peuples et les investisseurs des deux pays.

Pour le diplomate indien, la Côte d'Ivoire constitue un partenaire économique important. Sa mission devrait ainsi contribuer à consolider les échanges et à identifier de nouvelles opportunités de coopération entre les deux nations qui ont une longue tradition d'amitié.