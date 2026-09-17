Cote d'Ivoire: Prévention des catastrophes - 50 jeunes leaders religieux de Yopougon en formation

Le Centre évangélique de la manifestation des oeuvres du Saint-Esprit, à Yopougon, abrite, du 16 au 18 septembre 2026, un atelier de formation dédié au renforcement des capacités de 50 jeunes leaders religieux et communautaires face aux risques de catastrophes. L'initiative, adaptée au modèle « Nilo », est portée par Tearfund Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone (Citaf).

Selon l'apôtre Antoine Konan, l'un des responsables du Citaf, l'atelier vise à outiller la jeunesse des églises protestantes, évangéliques et pentecôtistes de la commune de Yopougon. « Nous voulons renforcer les capacités de ces jeunes pour que l'Église puisse prendre les dispositions nécessaires lorsqu'une catastrophe surviendra », explique-t-il, avant de préciser que les participants apprendront à identifier les différentes causes des catastrophes et les ressources que l'Église peut mobiliser pour apporter une réponse efficace.

Le révérend-apôtre Diomandé Vassama, coordonnateur du Citaf Zone 3, salue une « bonne initiative » à l'objectif « vraiment noble ». Évoquant le séisme survenu récemment au Népal, il affirme : « Quand je fais trois mille pas, il faut commencer par le premier pas », annonçant une extension progressive de la formation à toute la Côte d'Ivoire.

Pour Grace Yao, manager à Tearfund Côte d'Ivoire, l'Ong internationale, présente dans 16 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, considère les acteurs religieux comme des relais privilégiés. « Nous les retrouvons dans tous les quartiers, dans toutes les communautés, et ils bénéficient d'un gage de confiance », souligne-t-elle, précisant que les 50 participants serviront de « points relais » auprès de leurs communautés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Durant trois jours, les jeunes leaders aborderont la théorie du changement, l'évaluation et la cartographie des risques et des ressources communautaires, la préparation des ménages, ainsi qu'une initiation aux gestes de premiers secours dispensée par les sapeurs-pompiers, avant de repartir avec un plan d'action et leurs attestations.