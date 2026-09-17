Cote d'Ivoire: Acquis politiques sous Houphouët-Boigny - Le rôle de la presse écrite passé au peigne fin

Zié Kassoum Ouattara a soutenu sa thèse de doctorat en histoire le 16 septembre 2026. Intitulée « La presse écrite dans la consolidation du régime de Félix Houphouët-Boigny : 1960-1993 », cette thèse porte sur une analyse du rôle des médias durant les trois premières décennies de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire indépendante.

La soutenance s'est tenue devant un jury composé des professeurs Ouattara Tiona, président, Brou Cho Julie Eunice, directrice de thèse, ainsi que Yapi Yapi André et Golé Koffi Antoine, rapporteurs.

À partir des archives, des documents de presse et des enquêtes orales, le doctorant a étudié les rapports entre presse et pouvoir à travers trois principaux axes. Le premier porte sur la contribution des médias à la construction de l'unité nationale et à la gestion des crises socio-politiques. Le deuxième s'intéresse à leur accompagnement des politiques de développement économique et social. Quant au troisième axe, il analyse les mutations du paysage médiatique avec le retour au multipartisme au début des années 1990.

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« La presse écrite n'a pas été un simple moyen d'information. Elle a été un outil de construction de l'unité nationale, de développement économique et un moyen de promouvoir la vision du régime en matière de démocratie », a-t-il soutenu.

Prof. Brou Cho Julie Eunice a, pour sa part, salué la documentation de Zié Kassoum Ouattara et l'intérêt de son sujet, situé à la croisée de l'histoire politique et de celle des médias. Les échanges avec le jury ont permis de relever certaines pistes d'approfondissement, notamment le traitement de plusieurs questions par la presse durant la période du multipartisme.

Au terme de la délibération, Zié Kassoum Ouattara a été déclaré docteur en histoire, avec la mention honorable. Cette reconnaissance vient couronner son travail consacré à une période majeure de l'évolution politique et médiatique de la Côte d'Ivoire.