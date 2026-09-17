Angola: La BDA cède ses créances douteuses à Recredit

Luanda — Un contrat de cession d'un portefeuille de créances douteuses, détenues par 434 entités, a été officialisé mardi, à Luanda, entre la Banque de Développement d'Angola (BDA) et Recredit, société de gestion d'actifs.

Ce portefeuille est évalué à 261,92 milliards de kwanzas.

L'accord a été signé en marge de la 5e session extraordinaire de l'Équipe économique, présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, qui a examiné les rapports de performance des institutions financières publiques.

Grâce à cet instrument, Recredit entend recouvrer des actifs improductifs, contribuant ainsi à la pérennité du système financier national.

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Cette initiative, selon le président du Comité exécutif de la BDA, João Quintas, vise également à réduire le taux de défaut élevé du portefeuille de prêts de la BDA, actuellement de 57 %, à 30 % d'ici la fin de l'année.

L'objectif est également d'assainir le portefeuille de la banque dans le cadre de sa restructuration, afin de le rendre plus solide, de réduire les risques de marché et d'attirer davantage de lignes de financement, selon le gestionnaire.

De son côté, la présidente du conseil d'administration de Recredit, Mirian Ferreira, a expliqué que, dans un premier temps, la priorité sera donnée au recouvrement extrajudiciaire, la voie judiciaire étant utilisée en cas de besoin.

Elle a ajouté que l'institution entend aider la BDA à se consacrer au financement de l'économie réelle.

Financement de projets structurants

Par la suite, la Banque de développement d'Angola a signé des protocoles d'accord avec des entreprises développant des projets dans des secteurs stratégiques de l'économie nationale. Ces accords représentent un montant total de 30 milliards de kwanzas.

Le premier a été signé avec la société Every Where Angola, pour le développement d'une unité industrielle de production d'huile de soja brute, intégrant des matières premières provenant de producteurs financés par la BDA.

Avec Nova Fumetal, le partenariat porte sur la mise en place d'une unité métallurgique destinée à la production d'équipements et de machines pour le secteur agricole, contribuant ainsi au renforcement des capacités industrielles nationales et à la mécanisation de l'agriculture.

Avec la société Virtus Honos Trading, l'accord vise la production et la commercialisation de pulpes de fruits, afin de promouvoir la transformation de la production agricole nationale et de valoriser la chaîne de valeur correspondante.

Parmi les accords, un accord tripartite entre la BDA, le Fonds d'appui au développement agricole (FADA) et la société LUMINA - Spargere se distingue.

Il vise la coordination institutionnelle autour du projet agro-industriel de Kahosi et d'autres initiatives agro-industrielles d'intérêt commun.

Le projet prévoit l'installation de quatre unités agro-industrielles de taille moyenne, destinées à la transformation de matières premières agricoles produites localement.

FADA simplifie les procédures de crédit

À cette occasion, le Fonds d'appui au développement agricole (FADA) a signé cinq protocoles d'accord, dont deux visent directement à simplifier les procédures de crédit et à créer les conditions permettant de supprimer l'obligation de présenter des documents délivrés par la Direction nationale de l'identification, de l'état civil et des notaires (DNIRN) et l'Institut national de la sécurité sociale (INSS).

Cette initiative vise à faciliter la formalisation des bénéficiaires et des projets, à renforcer la protection sociale, à améliorer la coordination des mécanismes de financement et à soutenir le développement des chaînes de valeur agricoles et aquacoles.

Le FADA a également officialisé huit contrats de financement pour des projets d'élevage de volailles et de porcs, de production agricole et de transformation agro-industrielle dans les provinces de Cuanza-Sul, Huambo, Cabinda et Icolo e Bengo.