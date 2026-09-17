Angola: João Lourenço participe à un débat sur la justice réparatrice

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a participé ce mercredi à une réunion virtuelle du Conseil consultatif mondial sur la justice réparatrice, plaçant l'esclavage et ses répercussions historiques au coeur des discussions.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, la réunion a rassemblé des dirigeants et des représentants de pays africains et des Caraïbes, régions particulièrement marquées par la traite transatlantique des esclaves ainsi que par les conséquences sociales, économiques et humaines de ce processus historique.

Au cours de la réunion, des initiatives visant à promouvoir la justice réparatrice et à faire face aux effets de l'esclavage ont été abordées, à travers des actions d'ordre politique, historique, économique et social.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à approfondir la reconnaissance des séquelles de l'esclavage et à débattre de mécanismes de réparation pour les populations et communautés touchées.

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Les Nations Unies ont reconnu l'esclavage et la traite transatlantique des esclaves comme des pratiques constituant des crimes et de graves violations des droits de l'homme, dont les conséquences perdurent au sein de nombreuses sociétés.

La participation de l'Angola à ce débat, indique le communiqué, réaffirme l'intérêt du pays pour les questions liées à la mémoire historique, à la justice et à la réparation, à une époque où ce thème est au coeur des discussions internationales.

Dans ce contexte, l'Angola préconise la création d'un Fonds international pour la justice réparatrice, sous l'égide des Nations Unies, destiné à financer des programmes de développement humain, d'éducation, de santé et de réduction des inégalités structurelles au sein des communautés africaines et d'ascendance africaine.

Parmi les propositions avancées par le pays figurent également la restitution et le rapatriement du patrimoine culturel africain, la mise en place d'un mécanisme international de vérité et de mémoire concernant l'esclavage et le colonialisme, ainsi que des programmes de renforcement des capacités économiques, techniques et technologiques destinés en priorité aux jeunes et aux femmes.

La position angolaise soutient que la justice réparatrice doit aller au-delà des compensations financières ou des gestes symboliques pour se traduire par des actions capables de s'attaquer aux inégalités et aux exclusions qui persistent en tant que séquelles de cette période historique.

Cette question revêt une importance particulière pour l'Angola, qui fut au coeur d'importantes routes de la traite transatlantique d'Africains réduits en esclavage, Luanda et Benguela comptant parmi les principaux ports d'embarquement des personnes envoyées de force vers les Amériques.

L'Angola a également associé l'agenda de la justice réparatrice à la réforme de la gouvernance internationale et prône, dans cette optique, la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que l'inclusion de pays africains en tant que membres permanents.

La réunion du Conseil consultatif mondial sur la justice restauratrice s'inscrit dans le prolongement d'initiatives internationales visant à approfondir la reconnaissance historique de l'esclavage et de la traite transatlantique, et à définir des mécanismes de réparation pour les peuples touchés.

Pour l'Angola, ce processus doit reposer sur la coopération internationale et sur des engagements concrets, selon une approche articulant mémoire, restitution, développement et une participation accrue des peuples africains et des communautés d'ascendance africaine aux décisions concernant leur avenir.