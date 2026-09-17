Angola: Carlos dos Santos pour l'accélération de la réhabilitation du tronçon Cuito Cuanavale-Mavinga

Cuito Cuanavale — Le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos dos Santos, a annoncé mardi le renforcement des moyens et des ressources humaines dans les prochains jours, afin d'accélérer la réhabilitation de la route nationale 280, sur le tronçon reliant Cuito Cuanavale à Mavinga.

Carlos dos Santos a fait cette annonce à l'issue d'une visite visant à constater l'état d'avancement des travaux sur ce tronçon de 212 kilomètres, dont le chantier a été officiellement lancé le 15 juillet dernier.

Selon le ministre, des améliorations significatives sont déjà constatées sur 58 kilomètres (tronçon Cuito Cuanavale-Lievela) ainsi que sur les 12 kilomètres reliant Lievela à Mavinga, un trajet désormais parcouru en une heure, contre deux heures auparavant.

« Dans l'ensemble, il est déjà possible de circuler sur un parcours de 110 kilomètres ; c'est pourquoi nous avons décidé de renforcer ce projet en ressources humaines et en engins afin d'accélérer les travaux », a-t-il souligné.

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Le ministre a ajouté que les principales difficultés se situent au-delà du vingtième kilomètre, entre Lievela et la source de la rivière Lomba, dans la municipalité de Mavinga.

Quant au tronçon allant de la Lomba à Mavinga, le responsable a précisé que, malgré les importants travaux restant à réaliser sur certaines sections, la circulation s'y effectue désormais de manière relativement normale.

Les travaux du tronçon Mavinga/Lievela/Cuito Cuanavale ont été attribués aux entreprises QGMI, MCA et MINUILA, pour une durée d'exécution de 24 mois.

Concernant le tronçon de 200 kilomètres reliant Menongue à Cuito Cuanavale, le ministre a assuré que les travaux seraient achevés d'ici six mois, après avoir été interrompus pendant 17 ans.

Par ailleurs, il a indiqué que la rareté des gisements oblige les entreprises à parcourir entre 30 et 50 kilomètres pour trouver les sols nécessaires à la constitution de l'assise de la chaussée ; le gouvernement provincial et le ministère travaillent donc à trouver des solutions à ce problème.

Au sujet des ravines, le ministre a assuré que des interventions seraient menées sur celles situées le long des tronçons reliant Cuito Cuanavale, Longa et Menongue, ainsi que Cuito Cuanavale et Mavinga, sur la route nationale 280.

À cette occasion, il a annoncé la construction de 200 logements, dont les typologies et les équipements sociaux associés ont été approuvés par le gouvernement provincial du Cuando.

De son côté, la gouverneure de la province du Cuando, Carla Cativa, a affirmé que ce projet permettrait l'extension de la ville de Mavinga.