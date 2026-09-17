Angola: Pose de la première pierre du stade de football de Lunda-Sul

Muangueji — La province de Lunda-Sul disposera, dès l'année prochaine, d'un stade de football dont la première pierre a été posée ce mercredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

Situé dans la municipalité de Muangueji, le futur stade de Lunda-Sul, doté de deux niveaux de tribunes, est en cours de construction sur une superficie de plus de 4 230 mètres carrés et aura une capacité de 12 000 places.

Les travaux dureront 14 mois et coûteront environ 45,5 milliards de dollars aux caisses de l'État.

Outre le terrain de football, l'infrastructure comprendra une piste d'athlétisme, des vestiaires, une salle de contrôle antidopage, une salle pour les arbitres, un poste médical, une salle de sport, des espaces presse, des zones administratives et commerciales, des espaces VIP ainsi qu'un parking.

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La construction du stade de Lunda-Sul est assurée par l'entreprise « Nova Jiangsu » et supervisée par le cabinet « Dar ».

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué qu'il existe une directive du Président de la République, João Lourenço, visant à lancer les travaux sans interruption, et que leur achèvement dépend désormais du maître d'oeuvre et de l'entreprise de construction.

Rui Falcão a ajouté que le ministère de tutelle est pleinement disposé à apporter tout le soutien nécessaire à la concrétisation du projet.

Concernant le pavillon multisports, le responsable a assuré que toutes les étapes préalables à la construction de l'infrastructure ont été franchies, et que l'on attend désormais uniquement la satisfaction de certaines conditions relevant d'autres secteurs pour lancer les travaux d'ici quelques jours.

Il a précisé qu'à l'heure actuelle, la priorité est accordée à l'athlétisme et au football, mais que le pavillon accueillera toutes les disciplines en salle, y compris les sports de combat, confirmant ainsi que le gouvernement est sur la bonne voie avec ses politiques d'engagement de la jeunesse.

Il a demandé au gouverneur de la Lunda-Sul, Gildo Matias, d'assurer un rôle de premier superviseur et de signaler aux instances supérieures tout imprévu lié à l'avancement des travaux, afin de trouver une solution adéquate et de garantir l'achèvement du projet dans les délais impartis.

La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence du gouverneur de la Lunda-Sul, des vice-gouverneurs chargés des secteurs politique, économique et social, Mendes Gaspar, et des services techniques et infrastructures, Cláudio Pemessa, ainsi que de membres du gouvernement, de techniciens du Ministère de la Jeunesse et des Sports, d'autorités traditionnelles et de la population.