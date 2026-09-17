Angola: La deuxième édition du Recueil sur les droits humains aborde l'égalité et l'inclusion

Luanda — La deuxième édition du Recueil d'études et de réflexions sur les droits humains en Angola a été présentée mardi, à Luanda, dans le cadre de la 5e édition du Forum international sur les entreprises et les droits humains, axé sur l'égalité et l'inclusion.

Le recueil comprend 18 articles répartis en quatre parties et rassemble les contributions de divers auteurs, parmi lesquels des membres de l'Exécutif, des magistrats, des enseignants, des chercheurs et des spécialistes, qui offrent différentes perspectives sur les droits humains et la réalité angolaise.

La présentation a été faite par la secrétaire d'État aux Droits de l'homme et à la Citoyenneté, Antónia da Cruz Yaba, qui a expliqué que la première partie aborde les fondements théoriques, historiques et constitutionnels de l'égalité et de l'inclusion.

La deuxième partie est consacrée à la diversité, à l'égalité et à la non-discrimination, tandis que la troisième rassemble des études sur les droits humains, la justice et la bonne gouvernance. La dernière partie est dédiée aux groupes vulnérables et à l'inclusion sociale.

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« Cette structure permettra au lecteur de passer des principes fondamentaux aux problèmes concrets de la réalisation des droits », a-t-elle précisé.

L'ouvrage aborde, entre autres thèmes, la dignité de la personne humaine, l'applicabilité des normes relatives aux droits humains, la liberté religieuse dans les relations de travail et l'intégrité publique.

Il traite également du rôle de l'État, des structures d'entreprise, des marchés publics inclusifs, de l'accès aux ressources naturelles, des droits des enfants et des femmes, de l'inclusion des personnes handicapées et des garanties sociales.

Antônia da Cruz Yaba a par ailleurs souligné la diversité des auteurs, parmi lesquels des fonctionnaires, des magistrats, des professeurs, des chercheurs et des spécialistes, considérant que leurs différentes perspectives convergent vers le souci de rapprocher le droit des politiques publiques et de la réalité angolaise.