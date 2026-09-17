Angola: La Banque mondiale maintient son soutien aux projets prioritaires au pays

Luanda — La Banque mondiale maintiendra et étendra son soutien aux projets prioritaires de l'Angola, notamment le projet Bita lié à l'approvisionnement en eau potable et le Corridor de Lobito ; c'est ce qui a été confirmé ce mercredi à Luanda.

Cette assurance a été donnée par le directeur exécutif de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), Tsutomu Yamamoto, à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, João Lourenço. Au cours de cette rencontre, les projets en cours et les perspectives de renforcement de la coopération entre l'Angola et la Banque mondiale ont été examinés.

Tsutomu Yamamoto a qualifié de très fructueuse la coopération entre les deux parties et a souligné les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des projets soutenus par l'institution.

« Nous constatons des progrès dans les projets en cours et notre coopération avec l'Angola s'est avérée très fructueuse. C'est pourquoi nous allons continuer à travailler sur ces projets », a-t-il déclaré.

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Concernant le projet d'approvisionnement en eau de Bita, le directeur exécutif de la MIGA a annoncé le début des échanges nécessaires à la préparation de la prochaine phase du projet.

Quant au Corridor de Lobito, il a indiqué que la prochaine étape se concentrerait sur la coordination régionale, compte tenu de l'ampleur et du caractère stratégique de cette infrastructure pour la région.

L'Angola, une priorité

Tsutomu Yamamoto a également indiqué que l'Angola constitue un pays prioritaire pour le Groupe de la Banque mondiale, dont le programme de coopération couvre des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, le financement du commerce et les ressources minières.

« Au cours de ce voyage, j'ai eu l'occasion de confirmer que l'Angola est un pays prioritaire pour le Groupe de la Banque mondiale », a-t-il souligné.

Le responsable a assuré que le Groupe de la Banque mondiale continuerait à soutenir les projets de développement en Angola et a souligné que l'institution bancaire présentait déjà « un niveau d'exposition très élevé » dans le pays.

« Nous souhaitons continuer à étendre ce soutien », a-t-il ajouté.

L'entretien avec le Président João Lourenço a également permis, selon Tsutomu Yamamoto, d'échanger des informations sur les priorités de l'exécutif et sur les projets actuellement mis en oeuvre dans le pays avec le soutien de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

L'Agence multilatérale de garantie des investissements est une institution du Groupe de la Banque mondiale qui favorise l'investissement privé dans les pays en développement en offrant des garanties contre certains risques non commerciaux.