Angola: Le Président de la République fait confiance à l'expérience du nouveau Vice-Président de la Cour suprême

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé ce mercredi, à Luanda, sa confiance dans l'expérience et les compétences du nouveau Vice-président de la Cour suprême, Domingos da Costa Mesquita, qui, selon lui, contribueront au bon fonctionnement de cette institution souveraine.

Le Chef de l'État s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture du juge Domingos da Costa Mesquita, qu'il a félicité pour sa nouvelle fonction et dont il a exprimé sa confiance quant à l'exercice de ses fonctions d'assistant du Président de la Cour suprême.

João Lourenço a souligné que, fort de son expérience au sein de l'institution, le nouveau Vice-président sera en mesure de mettre ses connaissances au service de cette instance souveraine.

Le Président de la République a également souligné les responsabilités accrues de la Cour suprême, en tant que juridiction supérieure, par rapport aux autres juridictions.

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À la fin de son discours, João Lourenço a souhaité bonne chance et plein succès au nouveau vice-président dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

La Cour suprême est la plus haute juridiction du système judiciaire. Elle exerce des fonctions juridictionnelles, notamment l'examen et le jugement des recours et autres affaires qui lui sont soumises en vertu de la loi, en vue de la bonne application et interprétation de celle-ci.

Elle comprend, entre autres, les chambres pénale, civile, administrative, fiscale et douanière, et du travail, ainsi que la chambre plénière.

Nouvel ambassadeur en Turquie

Ce même mercredi, mais lors d'une cérémonie distincte, le Président de la République a investi le nouvel ambassadeur d'Angola en Turquie, Osvaldo dos Santos Varela.

Haut fonctionnaire au ministère des Relations Extéerieures, Osvaldo Varela a précédemment occupé les fonctions d'ambassadeur d'Angola en Israël et, jusqu'à récemment, celles de secrétaire d'État aux Relations Extérieures chargé de l'Administration, des Finances et du Patrimoine.

Le diplomate a été nommé récemment ambassadeur en Turquie par décret présidentiel.

Dans une déclaration à la presse après la cérémonie d'investiture, Osvaldo dos Santos Varela a mis en avant l'industrie, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et le tourisme comme autant de secteurs à fort potentiel pour renforcer la coopération entre l'Angola et la Turquie.

Évoquant les défis de sa nouvelle mission, l'ambassadeur a souligné l'importance que le gouvernement angolais accorde à ses relations avec la Turquie, un pays qu'il considère comme en plein essor et stratégiquement situé entre l'Europe et l'Asie.

Parmi les secteurs présentant un potentiel de coopération, il a cité les industries textile, métallurgique et pharmaceutique, ainsi que l'agroalimentaire.

Le diplomate a également mis l'accent sur le tourisme, en s'appuyant sur l'expérience et le développement de ce secteur en Turquie.

Selon Osvaldo dos Santos Varela, ces secteurs offrent des opportunités d'approfondir les relations bilatérales et d'identifier de nouveaux axes de coopération entre les deux pays.