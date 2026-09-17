Angola: Une coopérative produit plus de 100 tonnes de pastèque à Cafu

Ondjiva ( — Plus de 100 tonnes de pastèque sont produites par la coopérative « Trabalho Colectivo Kafuaty », située dans le périmètre irrigué du Canal de Cafu, dans la province de Cunene.

L'information a été avancée mardi, à l'ANGOP, par le propriétaire de la coopérative, André Cafuati, avec une superficie de cinq hectares, dont deux sont destinés à la culture de pastèque, un pour la courge et les autres répartis entre maïs, tomate, oignon et laitue.

Le propriétaire a rappelé que la région disposait de sols fertiles et de ressources en eau provenant du Canal de Cafu, conditions qui favorisent la culture de pastèque à grande échelle et d'autres cultures.

Il a indiqué que le principal objectif de la coopérative est la culture de pastèque et de courge, car ce sont des produits très recherchés sur le marché national et en République de Namibie, dont la récolte est prévue pour novembre.

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André Cafuati a précisé que la coopérative utilise le système d'irrigation goutte à goutte, qui permet de rationaliser l'utilisation de l'eau et de s'assurer que les plantes reçoivent la quantité nécessaire pour leur développement.

Il a fait savoir que, lors de la récolte précédente, 100 tonnes de pastèque avaient été produites, dont 80 ont été acheminées vers le marché de la province de Huíla, cinq vers Benguela et une quantité égale vers la Namibie, les autres étant commercialisées à Ondjiva et Xangongo (Cunene).

« Dans une première phase, l'objectif est d'approvisionner les marchés de Cunene, Huila, Benguela et Namibe, ainsi que d'exporter vers la République de Namibie, compte tenu de la proximité géographique et de l'acceptation de la production nationale dans le pays voisin », a-t-il annoncé.

Le producteur a également indiqué que le Canal de Cafu apporte de grands changements dans le processus agricole de la région, permettant une production régulière, la diversification des cultures, de meilleurs rendements et une meilleure qualité des produits.

Selon lui, ce périmètre représente la production, l'emploi et les opportunités pour l'avenir de l'agriculture, appelant les jeunes à considérer la culture comme une opportunité d'affaires.

D'autre part, Il a par ailleurs affirmé que les principaux défis sont liés au manque de soutien financier et d'équipements de mécanisation pour stimuler la production, ainsi que de moyens de transport pour l'écoulement des produits du champ vers les centres urbains.

André Cafuati a ajouté qu'actuellement, la coopérative est obligée de louer des tracteurs et des camions, ce qui augmente les coûts de production et influence par conséquent le prix final des produits.

Avec quatre ans d'activité, la coopérative compte 10 employés effectifs, répartis dans les secteurs de production et de commercialisation, ainsi que plus de 50 travailleurs occasionnels.

Inauguré le 4 avril 2022 par le président de la République, João Lourenço, le Canal de Cafu consiste en un système de captage et de transfert d'eau du fleuve Cunene vers plusieurs villages, à travers un canal conducteur de 165 kilomètres de longueur.