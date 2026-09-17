Angola: 15 nouveaux cas de variole recensés ces dernières 24 heures

Luanda — Quinze nouveaux cas de variole ont été confirmés ces dernières 24 heures dans les provinces de Cabinda, Moxico Leste, Lunda-Sul et Moxico, a annoncé ce mercredi à Luanda la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas.

Parmi ces cas, six ont été enregistrés dans la province de Cabinda, quatre à Moxico Leste, trois à Lunda-Sul et deux à Moxico.

Cette information a été communiquée lors d'une conférence de presse consacrée à l'actualisation des données, qui a également permis de présenter le Centre opérationnel d'urgence de santé publique (COESP).

L'Angola a enregistré à ce jour 442 cas positifs de variole, dont deux décès.

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Des cas ont été signalés dans 11 des 21 provinces du pays entre le 16 novembre 2024 et le 5 septembre 2026 : quatre en 2024, six en 2025 et 432 en 2026.

314 cas ont été enregistrés dans la province de Cabinda et 91 à Moxico Leste, considérées comme les deux plus touchées par l'infection virale dans le pays.

Les provinces de Cabinda et d'Uíge ont chacune enregistré un décès.

La transmission de la variole du singe (Mpox) se fait principalement par contact étroit avec une personne infectée, notamment par contact direct avec des lésions, des plaies, des sécrétions ou des objets contaminés.

Le risque augmente en cas de contact direct et prolongé, y compris lors de rapports sexuels avec une personne présentant des symptômes ou des lésions.

La variole du singe est une maladie infectieuse virale causée par le virus Mpox. Elle provoque de la fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques et des éruptions cutanées.