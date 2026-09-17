Angola: Les actifs du système bancaire angolais sont évalués à 28 milliards de kwanzas

15 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/QCB/SB

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a annoncé que les actifs consolidés du système bancaire angolais, composé de 22 institutions financières opérant dans le pays, sont évalués à environ 28 billions de kwanzas.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la 131e réunion du Comité de politique monétaire (CPM), les 14 et 15 de ce mois à Luanda, le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, a indiqué que la banque centrale avait revu à la hausse, ces dernières années, le capital social minimum requis pour la création d'établissements bancaires en Angola, le faisant passer de 7,5 milliards de kwanzas à 15,5 milliards, puis à 25 milliards.

« Cette évolution constitue un signal très fort pour les institutions bancaires, et notamment pour leurs actionnaires, quant à la consolidation de notre système bancaire », a-t-il déclaré.

Selon le gestionnaire, le système financier angolais reste confronté à de nombreux défis, car certaines institutions bancaires du continent africain détiennent à elles seules plus de la moitié des actifs consolidés de l'ensemble du système bancaire du pays.

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Le Comité de surveillance des prix (CSP) s'est réuni les 14 et 15 septembre 2026 à Luanda afin d'évaluer l'évolution récente de l'économie nationale et internationale, les perspectives macroéconomiques et les risques pesant sur la stabilité des prix.

La prochaine réunion du CSP se tiendra à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, les 16 et 17 novembre 2026.

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