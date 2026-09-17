Afrique: Le pays présente des opportunités d'investissement lors d'une conférence arabo-africaine

Luanda — L'Angola a présenté ses principaux projets structurants et les opportunités d'investissement dans les secteurs des transports et de la logistique, de l'énergie, des ressources en eau, de l'agriculture et du développement urbain lors de la Conférence arabo-africaine sur l'investissement dans l'eau et l'énergie, qui s'est achevée ce mercredi au Caire.

Représentant l'Angola, les conseillers Hélio dos Santos, de la Direction de la coopération internationale du ministère des Relations extérieures, et Elsa Bravo da Rosa, de l'ambassade d'Angola en Égypte, ont exposé le potentiel du pays ainsi que les opportunités de partenariat dans les secteurs susmentionnés.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Égypte transmis à l'ANGOP, les diplomates ont également abordé, au cours de cette rencontre de deux jours, la diversification de l'économie, la transition énergétique et la connectivité régionale. Ces domaines sont considérés comme prioritaires pour réduire la dépendance au pétrole et renforcer la position de l'Angola en tant que plateforme logistique en Afrique australe.

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Organisé au Centre international de conférences du Caire, à Nasr City, l'événement a rassemblé des représentants de plusieurs pays africains, dont la Libye, la Namibie, la Zambie et l'Ouganda -- ainsi que des entrepreneurs et investisseurs arabes et africains.

La participation de l'Angola a également permis de promouvoir des partenariats stratégiques, de présenter des projets offrant un potentiel d'investissement et de renforcer la coopération économique avec l'Égypte, dans le cadre de l'Accord de coopération technico-scientifique, technologique et culturel signé en mars 1987.

La conférence a permis aux participants d'identifier des opportunités de financement, de production, d'approvisionnement et d'exportation d'équipements et de produits liés aux secteurs de l'eau et de l'énergie.

Cette initiative a été portée par la Fédération internationale des entrepreneurs et investisseurs arabes à l'étranger, une organisation économique indépendante fondée en 2015 qui sert de plateforme de liaison entre le marché arabe et les opportunités commerciales et d'investissement internationales.