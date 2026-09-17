Angola: La tendance à la baisse de l'inflation influence la réduction du taux directeur de la BNA

Luanda — La tendance à la baisse de l'inflation ainsi que les perspectives de son évolution à court et moyen terme ont principalement influencé la réduction du taux directeur de la Banque nationale d'Angola (BNA), passant de 15,75 % à 14,75 %, a annoncé ce mardi à Luanda le gouverneur de la banque centrale, Manuel Tiago Dias.

Selon le patron de la BNA, qui s'exprimait lors de la conférence de presse suivant la réunion du Comité de politique monétaire (CPM) tenue les 14 et 15 septembre, le taux d'intérêt de la facilité permanente de prêt de liquidités a également été ramené de 16,75 % à 15,75 %.

Pour les mêmes raisons, la banque centrale a également décidé d'abaisser le taux d'intérêt de la facilité permanente de reprise de liquidités de 14,75 % à 13,75 %, ainsi que de réduire le coefficient de réserves obligatoires en monnaie nationale de 17,5 % à 16,5 %.

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Concernant l'économie nationale, la BNA indique que, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INE), le Produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance de 8,74 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026 ; cette évolution a été portée par la dynamique du secteur hors pétrole, qui a progressé de 9,24 %, et par la reprise du secteur pétrolier, affichant un taux de croissance de 5,64 %.

Au cours de cette période, le taux d'inflation mensuel s'est établi à 0,59 % en août 2026, reflétant un ralentissement par rapport au taux observé en juillet (0,75 %).

Le taux d'inflation en glissement annuel s'est fixé à 8,78 %, poursuivant sa tendance à la baisse grâce au ralentissement de l'inflation observé sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les provinces de Cuanza-Norte (5,22 %), Huambo (5,85 %), Cunene (6,69 %) et Lunda-Norte (6,71 %).

Selon les données, la province de Cabinda, qui affichait le niveau d'inflation le plus élevé, a connu un ralentissement marqué, passant de 29,58 % en août 2025 à 11,53 % en août 2026.

Concernant les catégories de biens et services de l'Indice des prix à la consommation national (IPCN), toutes ont enregistré des variations à un chiffre, à l'exception de la catégorie « Éducation », dont la variation s'est élevée à 19,33 %.

Face à ce résultat, le Comité de politique monétaire exprime sa préoccupation quant à la fréquence et à l'ampleur des ajustements de prix des services d'éducation.

Sur le plan monétaire, la base monétaire en monnaie nationale a progressé de 6,84 % en août, après une contraction de 2,50 % en juillet de la même année. En conséquence, les variations cumulées et en glissement annuel se sont établies respectivement à 8,24 % et 18,68 %.

Quant à l'agrégat monétaire en monnaie nationale, il a enregistré une hausse de 0,62 % en août, portant ainsi la variation cumulée à 16,69 % et la variation en glissement annuel à 23,88 %.

Le CPM s'est réuni les 14 et 15 septembre 2026 à Luanda pour évaluer l'évolution récente des économies nationale et internationale, les perspectives macroéconomiques ainsi que les risques pesant sur la stabilité des prix.

La prochaine réunion du CPM se tiendra dans la ville de Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, les 16 et 17 novembre 2026.