Afrique: Le Président de l'Assemblée prévoit une coopération parlementaire plus fluide entre le pays et la Chine

Luanda — Le Président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a envisagé, ce mardi à Shanghai, une plus grande fluidité et une régularité accrue dans la coopération parlementaire entre l'Angola et la République populaire de Chine, suite à la signature d'un protocole d'accord entre les deux organes législatifs.

S'exprimant à l'issue d'une journée de travail dans le cadre de sa visite officielle en République populaire de Chine, entamée le 11 septembre, Adão de Almeida a qualifié ce protocole d'instrument juridique important pour formaliser et établir les bases de la coopération entre l'Assemblée nationale de l'Angola et l'Assemblée populaire nationale de Chine.

Selon le dirigeant parlementaire angolais, cet instrument devrait permettre de porter la coopération interparlementaire à un niveau supérieur, grâce à un rapprochement accru entre les deux parlements, à des échanges réguliers de visites et d'expériences, ainsi qu'à des consultations politiques sur des questions d'intérêt commun.

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Adão de Almeida a rappelé qu'en 2024, les relations entre l'Angola et la Chine ont atteint le stade de partenariat de coopération stratégique globale, sous l'impulsion des Présidents João Lourenço et Xi Jinping ; il a donc jugé nécessaire que cette dynamique se reflète également dans le domaine parlementaire.

« Le domaine législatif est un secteur particulier qui doit lui aussi bénéficier de cette impulsion pour accompagner cette dynamique entre les deux parlements», a-t-il affirmé.

Le Président de l'Assemblée nationale a souligné que la coopération parlementaire permettrait aux deux organes législatifs de suivre de manière plus directe et dynamique l'évolution des relations entre les deux États, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la coopération bilatérale.

Parmi les attentes, le parlementaire a également mentionné le renforcement des échanges entre les commissions spécialisées et les groupes d'amitié parlementaires, favorisant le partage d'expériences dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la législation, le contrôle de l'action gouvernementale et la représentation des citoyens.

« Cette interaction peut avoir lieu au niveau des commissions de travail spécialisées ou par le biais des groupes d'amitié », a-t-il expliqué, ajoutant que l'Assemblée nationale entend dynamiser le groupe d'amitié Angola-Chine.

L'expérience chinoise

Au cours de sa visite, la délégation parlementaire angolaise a pris connaissance de diverses expériences en matière de développement et de participation citoyenne aux processus décisionnels ; le président de l'Assemblée nationale a jugé positive l'expérience observée.

Adão de Almeida a tout particulièrement souligné les mécanismes de participation populaire existant aux différents échelons de l'administration -- de la municipalité à la province et au niveau national -- ainsi que les processus de consultation des citoyens lors de l'élaboration des lois.

Il a estimé que chaque État doit bâtir un modèle adapté à sa propre réalité, tout en soulignant que l'expérience chinoise donne des résultats qui justifient l'intérêt de mieux comprendre ses mécanismes de fonctionnement.

La délégation a visité, entre autres lieux, le Centre communautaire de Gubei, le Point de contact législatif de proximité de la sous-préfecture de Hongqiao ainsi que la Base de recherche et de pratique du processus démocratique populaire de l'Assemblée populaire de Shanghai.

À Shanghai, la délégation s'est également entretenue avec des responsables de l'Assemblée municipale et a visité le Centre de recherche et développement de Huawei.

Expériences en matière de développement

Au cours de sa visite, la délégation parlementaire angolaise a également découvert des expériences chinoises dans des secteurs jugés stratégiques pour le développement, notamment l'innovation scientifique et technologique, la transition numérique, l'industrie pharmaceutique, la production alimentaire, la nutrition et la durabilité.

Parmi les sites visités figurent l'École du Parti du Comité provincial du Hebei, le groupe pharmaceutique Shiyao (CSPC), l'usine de lait en poudre Junlebao et l'Institut des sciences et de la nutrition Junlebao, le parc Yan'nandi ainsi que le Centre d'innovation scientifique et technologique intelligente de China Mobile, dans la ville de Xiong'an.

La délégation a également pris part à une conférence magistrale à l'Université du pétrole de Chine, à Pékin, et a noué des contacts avec diverses entités politiques et législatives chinoises.

Selon Adão de Almeida, ces expériences permettent d'identifier des domaines de coopération et de tirer des enseignements susceptibles d'accélérer la réponse aux défis communs.

Il a souligné, dans ce contexte, que des thématiques telles que la lutte contre la pauvreté, la durabilité environnementale, le changement climatique, l'industrialisation, le financement du développement, la numérisation, la transition énergétique et la connectivité mondiale s'inscrivent en cohérence avec les perspectives de développement de l'Angola.

La visite officielle de la délégation parlementaire angolaise en République populaire de Chine a débuté le 11 septembre et s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Outre les échanges parlementaires, le programme comprenait des rencontres avec de hauts responsables chinois ainsi que des visites d'institutions de recherche, d'entreprises et de structures de participation populaire, permettant à la délégation de découvrir des expériences dans les domaines politique, législatif, économique, scientifique, technologique et social.