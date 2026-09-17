Afrique: La FUNDECIT recense cinq institutions de recherche dans le cadre des Dialogues UE-Angola

Luanda — Cinq institutions publiques de recherche et développement scientifique ont été recensées par la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECIT), dans le cadre du programme de Dialogues Union européenne-Angola.

Ce recensement s'inscrit dans le cadre d'un processus préparatoire d'évaluation et d'accréditation qui débutera en 2027.

L'information a été communiquée mardi à Luanda par la responsable du département d'évaluation et d'accréditation des institutions de recherche et développement scientifique de la FUNDECIT, Irene Nacolo Moisés, en marge du séminaire final du projet.

À cette occasion, la responsable a expliqué que le travail s'était concentré sur les institutions déjà reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI).

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Parmi les institutions concernées figurent l'Institut de recherche agronomique (IIA) et l'Institut de recherche vétérinaire (IIV) de la province de Huambo, tandis qu'à Luanda, le Centre national de la recherche scientifique (CNIC), l'Institut national de la recherche en santé (INIS) et l'Institut national des pêches et de la recherche marine (INIPM) ont été inclus.

Selon Irene Nacolo Moisés, cette cartographie permet de comprendre la réalité et les capacités des institutions de recherche scientifique, d'identifier leurs besoins et de mettre en place des mécanismes pour améliorer leur fonctionnement et les adapter aux normes définies pour le futur processus d'évaluation et d'accréditation.

La responsable a indiqué que, malgré la clôture du projet, le FUNDECIT poursuivra son travail par le biais d'actions de formation et de sensibilisation destinées aux chercheurs et aux gestionnaires des institutions, afin de préparer la mise en oeuvre concrète du nouveau cadre réglementaire.

Dans ce contexte, il a mis en avant le décret exécutif n° 100/2026, relatif à l'évaluation et à l'accréditation des institutions de recherche et de développement scientifiques, dont l'application est prévue pour 2027.

De son côté, le représentant de la délégation de l'Union européenne en Angola, Ekmel Çizmecioğlu, a considéré l'évaluation et l'accréditation, selon les normes internationales, comme une étape importante pour le renforcement du système scientifique et technologique du pays.

Pour ce responsable européen, cela permettra aux institutions d'améliorer leur accès aux financements, d'établir des partenariats et de participer à des projets internationaux, ainsi que de fournir des services au secteur privé.

Le programme de dialogues Union européenne-Angola, développé dans ce cadre en partenariat avec la Fondation portugaise pour la science et la technologie (FCT), est issu d'une candidature conjointe soumise au quatrième appel à projets du programme.

Pendant environ un an et demi, un travail de cartographie, de formation et d'élaboration d'outils visant à soutenir la mise en oeuvre du système d'évaluation et d'accréditation des institutions de recherche et de développement scientifiques en Angola a été mené.

Le séminaire final a été organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation (MESCTI), par l'intermédiaire de la FUNDECIT.