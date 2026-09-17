Angola: L'Orchestre symphonique de Luanda unit musique classique et traditionnelle en hommage à Agostinho Neto

Luanda — Un concert en hommage à Agostinho Neto a marqué le lancement, mardi à Luanda, du projet « Circuito Sinfónico », une initiative du Gouvernorat provincial de Luanda (GPL).

Cet événement, mêlant musique classique et traditionnelle, s'est déroulé sur la place Largo do Kinaxixi, dans la municipalité d'Ingombota, dans le cadre des célébrations de la Journée du fondateur de la nation et héros national, António Agostinho Neto, qui se commémore le 17 de ce mois.

Une centaine d'instrumentistes de l'Orchestre national d'Angola (ONA) ont donné un concert, avec la participation exceptionnelle de la chanteuse Yola Semedo, qui a interprété les classiques « Atu Mu Njila » et « Hipérbole do Amor », ainsi que du groupe traditionnel Nguami Maka, qui a présenté les titres « Dingongenu dya Mona » et « Mu ilumba », dans une fusion de musique symphonique, de semba et de rythmes ancestraux.

Le répertoire comprenait également d'autres chansons internationales et nationales telles que "O Barbeiro de Sevilha" de Gioachino Rossini, « Muxima » de Liceu Vieira Dias, « Monami Zeca » de Tonito Fortunato, « Minha Terra » de Rui Mingas, « Filhos de África » de Gingas do Maculusso et « País Novo » de Matias Damásio.

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Le «Circuito Sinfónico», qui se déroulera une fois par mois, a pour objectif d'allier musique, culture et tourisme.

En marge de la cérémonie de lancement du « Circuito Sinfónico », la directrice provinciale de la Culture et du Tourisme, Gersy Pegado, a déclaré à la presse que cette initiative témoigne de son engagement et de sa reconnaissance envers la vie et l'oeuvre du premier président de l'Angola.

Elle a souligné que l'initiative vise à dynamiser le mouvement, initié il y a une dizaine d'années, d'enseignement des instruments et de la musique classique au sein des communautés.

« Les classiques de la musique angolaise peuvent être diffusés et connus par nos enfants, et à l'ère de l'information, c'est ainsi que les frontières s'estompent », a-t-il déclaré.

Pour Gersy Pegado, c'est également l'occasion de lancer un appel aux partenaires culturels.

Il considère l'implication des partenaires culturels comme fondamentale pour consolider le projet, renforcer les manifestations culturelles et promouvoir le tourisme, la culture constituant la principale matière première.

Ce partenariat, a-t-il affirmé, permettra à Luanda de devenir une capitale culturelle de référence.

De son côté, le vice-gouverneur provincial chargé des affaires politiques et sociales, Manuel Gonçalves, a déclaré que la rencontre de différents genres musicaux positionne la culture comme un atout touristique majeur.

Le gouvernant a également souligné la nécessité d'honorer la mémoire d'Antonio Agostinho Neto.