Afrique: Le pays et la Norvège renforcent leur coopération en matière d'entreprises et de droits humains

Luanda — L'Angola et la Norvège ont réaffirmé, mardi à Luanda, leur engagement à renforcer leur coopération dans le domaine des entreprises et des droits humains, en vue de promouvoir une croissance économique durable, respectueuse des travailleurs, des communautés et de l'environnement.

Cette position a été exprimée par le représentante de l'ambassade du Royaume de Norvège en Angola, Juni Solbraekke, lors de la 5e édition du Forum international sur les entreprises et les droits de l'homme, dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays.

Selon elle, la volonté du Gouvernement de stimuler la croissance, de créer des emplois et d'élargir les perspectives est bien connue, afin que les retombées profitent en priorité aux communautés locales.

Elle a expliqué que les entreprises jouent actuellement un rôle essentiel dans une économie forte et durable, notamment en ce qui concerne l'application des lois et principes relatifs aux droits de l'homme.

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« Lorsque les travailleurs sont traités équitablement, que les communautés locales sont entendues et que les problèmes environnementaux sont pris en compte, la confiance s'instaure, un élément important pour attirer des investissements à long terme », a-t-elle déclaré.

La représentante a averti que la discrimination, les mauvaises conditions de travail, les conflits avec les communautés et les atteintes à l'environnement nuisent non seulement aux personnes concernées, mais aussi à la réputation des entreprises et au climat d'investissement du pays.

Elle a également soutenu que la relation entre les entreprises et les droits humains ne relève pas uniquement de l'éthique, mais aussi d'une bonne gestion, comme l'illustre la loi norvégienne sur la transparence, qui oblige les entreprises à être conscientes des risques liés à leurs opérations et à leurs chaînes d'approvisionnement et à prévenir les problèmes.

La diplomate estime que l'Angola traverse une phase intéressante, en quête d'investissements accrus et avec un secteur privé renforcé.

Le respect des droits humains doit donc être perçu comme un atout concurrentiel et non comme un obstacle.

« Les entreprises les plus compétitives de demain ne seront pas seulement celles qui créent de la valeur économique, mais aussi celles qui inspirent confiance », a-t-elle ajouté.

Cet événement vise à favoriser les échanges entre les principaux acteurs économiques du pays et à encourager l'adoption d'une culture d'entreprise axée sur la responsabilité sociale, avec des conditions de travail justes et dignes, un environnement de travail sûr, des salaires équitables et un traitement équitable.