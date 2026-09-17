Angola: Destruction de 758 engins explosifs à Cuito Cuanavale

Cuito Cuanavale — Quelque 758 engins explosifs non explosés, incluant divers obus de mortier et des munitions de petit calibre, ont été détruits ce mardi dans la municipalité de Cuito Cuanavale, dans la province de Cuando.

Selon João Próspero Cativa, chef de la brigade du Centre national de déminage (CND) pour la province de Cuando, cette opération visait à réduire le nombre d'engins explosifs menaçant la vie des habitants, à garantir la libre circulation des personnes et des biens, ainsi qu'à permettre la reprise des activités agricoles dans des zones autrefois minées.

De son côté, l'administrateur municipal de Cuito Cuanavale, Nelson João Ngundo, a salué les efforts déployés par le CND et la brigade de déminage des Forces armées angolaises.

Il a souligné que le déminage de certaines zones et tronçons stimulait le développement socio-économique de la population, en particulier dans le secteur de l'agriculture familiale.

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Il a appelé à la collaboration de la population, l'invitant à signaler toute zone où des objets suspects seraient identifiés afin de permettre une intervention rapide des autorités compétentes.

L'opération de destruction, qui s'est déroulée dans le « Triangle de Tumpu » près du village de Samaria, a été suivie par des membres du Conseil municipal, des représentants des organes de défense, de sécurité et d'ordre intérieur, ainsi que par d'autres invités.

Cuito Cuanavale, l'une des neuf municipalités de la province de Cuando, a été la zone la plus minée durant la guerre civile en Angola, notamment lors de la célèbre bataille de Cuito Cuanavale, qui s'est déroulée entre 1987 et 1988.