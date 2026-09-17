Afrique: Le pays et le Brésil signent un mémorandum d'entente dans le secteur agro-pastoral

Luanda — L'Angola et le Brésil ont signé ce mardi, à Luanda, un mémorandum d'entente dans le secteur agro-pastoral visant à stimuler la production de céréales et de de légumineuses telles que le haricot, le riz, le soja et l'arachide dans le pays.

Cet instrument juridique a été paraphé par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, et son homologue brésilien, André de Paula, dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

L'initiative vise essentiellement à attirer des entrepreneurs brésiliens dans le pays afin de renforcer la production du secteur agro-pastoral à partir de 2027.

Selon Isaac dos Anjos, l'accord transformera la situation actuelle du secteur agro-pastoral en Angola grâce au savoir-faire des entrepreneurs brésiliens.

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« Les conditions sont réunies pour obtenir de bons résultats », a-t-il assuré.

De son côté, le ministre brésilien de l'Agriculture et de l'Élevage, André de Paula, a déclaré que le document signé faciliterait l'accès au crédit pour les entrepreneurs auprès des institutions financières publiques.

Pour le ministre, ce mémorandum d'entente permet aux entrepreneurs brésiliens de participer au développement de l'agriculture angolaise.

La signature du document s'est déroulée en présence de l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugénia Barthelmess, d'entrepreneurs brésiliens et de cadres du ministère angolais de l'Agriculture et des Forêts.