Afrique: Assane Pène, le fils dans les pas du père

C'est une première sortie musicale aux allures de flirt prometteur avec une nouvelle carrière de chanteur, à laquelle il semble prédestiné. À Paris, le 11 septembre dernier, le fils Pène a séduit les mélomanes qui avaient fait le déplacement au restaurant L'Héritage pour déguster de bons plats africains, dans une ambiance musicale bon enfant.

Après une brillante carrière de couturier-styliste, Assane Pène a fini par écouter son instinct musical et monter sur scène pour la première fois, dans un format acoustique, avec une guitare, des percussions et un clavier. Quatre musiciens étaient à ses côtés, dont le célèbre guitariste Omar Sow, qui a fait les beaux jours du Super Diamono aux côtés de Pène père.

À l'écouter chanter, on croirait entendre Omar Pène. La voix est similaire à celle du leader du Super Diamono, le tempo est maîtrisé, les notes sont justes et le jeune prodige s'autorise même quelques déambulations mesurées pour marquer de son empreinte l'héritage musical de Pène père.

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Porter l'héritage d'Omar Pène est un lourd fardeau. Assane est désormais décidé à l'endosser fièrement, après plusieurs années d'appréhension, pour perpétuer l'oeuvre musicale de son père. À Paris, vendredi dernier, plus de deux heures de spectacle lui ont permis de revisiter le riche répertoire de Pène père, avec des chansons datant des années 1980 et 1990.

Imposant d'emblée sa marque, il s'est offert, au grand bonheur des mélomanes, des envolées techniques sollicitant rudement la profondeur de son souffle et ses cordes vocales. Dans le public, l'ambassadeur du Sénégal, qui avait fait le déplacement en famille, a vécu des moments particulièrement plaisants. Il a exprimé sa joie de découvrir le talent et le grand potentiel de Pène fils, qui, selon lui, « marche droit sur les pas de son illustre papa ».

Du haut de ses 44 ans, Assane Pène est un jeune entrepreneur agile, débordant de joie et d'énergie. Formé à bonne école, d'abord au Sénégal par le célébrissime styliste Laye Diarra, qui l'a pris sous son aile pendant dix belles années, il est ensuite parti en France à la découverte d'autres univers culturels et artistiques.

Il a ainsi eu la chance d'approfondir ses connaissances au sein d'une école associative, l'« Association Formation de tailleurs », dans le VIe arrondissement de Paris. Jeune couturier au firmament de son art, Assane Pène a pu exprimer son talent auprès de grandes marques de la mode : Cifonelli, Smalto, Berluti, Camps de Luca, Saint Laurent, Gucci ou encore Ferragamo.

La richesse de son parcours et de son expérience lui permet aujourd'hui de tenir l'une des boutiques de haute couture les plus réputées de la capitale française, baptisée « Maison Pène », au 5, rue Pasquier, dans le 8e arrondissement de Paris.

Aujourd'hui, Assane Pène ouvre une nouvelle page de sa carrière et se lance un nouveau défi : vivre pleinement, parallèlement à la couture, sa passion débordante pour la musique. Deux arts exigeants, qui demandent une forte concentration et dont l'un finira bien évidemment par prendre le dessus sur l'autre. Lequel ? Time will tell!