Sénégal: « Féminicide » - Le mouvement féministe WaxJotna s'indigne

Fatoumata Baldé avait été retrouvée morte des suites d'une hémoragie qui aurait été causée par des coups. Les faits se sont déroulés à Saré Coly Sallé dans le département de Vélingara. Le mis en cause est son époux. Il devait être déféré ce mercredi devant le parquet.

Le mouvement féministe WaxJotna s'indigne de cette « 10è féminicide » médiatisée au Sénégal depuis le début de l'année. Dans un communiqué publié ce mercredi 16, le collectif rappelle que « les engagements sont nécessaires. Leur mise en oeuvre est désormais urgente ». Après la validation officielle du deuxième Plan d'Action National pour l'éradication des Violences Basées sur le Genre et la promotion des Droits Humains (PAN VBG 2), WaxJotna « salue les avancées portées dans ce nouveau cadre national ».

Mais le mouvement féministe demande de traduire le plan d'action en mesures « concrètes » avec une mise en place de moyens, de mécanismes de prévention et de protection effectifs, et une réponse judiciaire à la hauteur de la gravité des violences faites aux femmes. « Les dix féminicides médiatisés en neuf mois nous rappellent l'urgence de passer des engagements à l'action », lance-il aux autorités.

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WaxJotna n'a pas manqué d'adresser « ses sincères condoléances à la famille et aux proches » de Fatoumata Baldé.