Madagascar: Baccalaureat - Quatre-vingts cas d'indiscipline épinglés

Le conseil de discipline de l'université de Toliara a examiné les irrégularités relevées lors des épreuves du baccalauréat 2026 dans l'ex-province de Toliara. Quatre-vingts cas ont été enregistrés, allant des fraudes avec téléphone, des cas de fraude, douze cas de doublon, douze substitutions de candidats, des menaces ou du manque de respect, deux cas de perturbation.

Les candidats fraudeurs écopent de cinq ans d'interdiction d'examen, les substitutions et les doublons de candidats sont frappés de cinq ans également d'interdiction de passer aux examens et les cas de manque de respect n'ont pas droit de passer le baccalauréat pendant deux ans. « Tout enseignant reconnu responsable de l'attribution de notes ne correspondant pas à la réalité ne pourra plus siéger comme membre de jury du baccalauréat », indique la note du conseil de discipline.

Une affaire impliquant sept personnes interpellées dans une maison située au campus de Maninday a également été examinée. Trois étudiants inscrits à l'université de Toliara, un ancien étudiant et trois personnes extérieures sont concernés. Un dernier avertissement leur a été adressé et toute récidive entraînera leur exclusion définitive de l'université et la perte de leur statut d'étudiant. Une construction illicite érigée au sein du campus fait l'objet d'une démolition et l'étudiant concerné s'expose à une exclusion de l'établissement.