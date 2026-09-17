Madagascar: Saison des pluies - Le Vallon de Metzinger menacé d'asphyxie par les déchets

L'accumulation de déchets au niveau du grand canal du Vallon de Metzinger, à Mahajanga, menace de provoquer d'importantes inondations dès les premières pluies.

À l'approche de la saison des pluies, prévue dans quelques mois, les travaux annuels de curage n'ont pas encore démarré le long de ce chenal de drainage.

Ce bras naturel et son grand canal de décharge, long de 3 600 mètres, traversent une dizaine de fokontany très peuplés, notamment Tsararano Ambany, Tsararano Anosikely, Ambalavola, Mahavoky Avaratra ainsi que Tsaramandroso Plateforme.

Lors de la saison des pluies ou du passage de cyclones, l'eau stagne et déborde du canal, submergeant parfois durablement les habitations des bas quartiers. Les risques d'inondation sont importants dans les dix fokontany qui longent le Vallon.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Près de 110 000 habitants vivent dans ces dix fokontany situés autour du canal. La commune de Mahajanga a déjà accepté de réduire à 10 mètres, au lieu de 25 mètres, la distance minimale entre les constructions et le Vallon.

Aujourd'hui, certaines habitations sont toutefois implantées à moins de 5 mètres du grand canal.

Le chenal de drainage sert également de dépotoir à ciel ouvert pour de nombreux déchets solides.

L'accumulation de matières plastiques, notamment de sachets et de bouteilles, mais aussi de boues et de jacinthes d'eau, obstrue le réseau d'évacuation.

Les canaux secondaires situés à l'intérieur des fokontany sont également affectés par les déchets et les pollutions. La rapidité d'écoulement des eaux vers le grand chenal dépend pourtant du bon fonctionnement de ces conduites intermédiaires.

Le fonctionnement du Vallon de Metzinger est essentiel, puisqu'il permet notamment l'évacuation des eaux usées vers la mer. Les déchets qui y sont jetés compromettent cette fonction.

Chaque année, la commune de Mahajanga prévoit des travaux d'entretien et de curage réalisés dans le cadre de la Haute intensité de main-d'oeuvre (HIMO), notamment à partir du pont Fitim, à Fiofio, au niveau de la principale conduite d'évacuation des eaux usées. Celles-ci sont ensuite acheminées vers la mer.

La gestion des déchets le long du Vallon de Metzinger constitue ainsi un défi sanitaire et environnemental majeur pour Mahajanga.

Le 22 juillet dernier, un atelier a été organisé par la Cellule de prévention et de gestion des urgences (CPGU) sur le rôle des canaux dans la prévention des catastrophes liées aux inondations, dans le cadre du Projet régional pour la résilience climatique (PRRC) à Mahajanga.