Angola: La ministre de la Pêche préconise la formalisation urgente des quais informels au pays

Luanda — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto dos Santos, a plaidé mercredi à Luanda pour la formalisation urgente des 116 quais informels existant en Angola, afin qu'ils contribuent à la croissance de l'économie nationale.

Lors de l'ouverture de la 6e édition de la Conférence sur l'économie et le marché (E&M), la ministre a souligné que ces quais informels entraient en conflit avec d'autres usages nécessaires du littoral angolais.

C'est pourquoi elle a indiqué que des politiques publiques sont en cours d'élaboration pour formaliser ces 116 quais, dans le but d'améliorer les conditions de vie de la communauté qui navigue le long de la côte.

L'Angola compte actuellement 222 quais, dont 116 sont informels.

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Parmi les différentes mesures envisagées, la ministre a expliqué que le gouvernement encourageait l'associativisme, via divers mouvements et en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), afin d'organiser les acteurs du secteur en matière de recensement et d'inclusion sociale.

« Le processus de recensement implique de savoir qui ils sont, comment ils opèrent et combien ils sont, mais aussi de connaître les personnes concernées, les types de poissons pêchés, les lieux de pêche et leur contribution à l'économie », a-t-elle précisé.

Elle a estimé qu'il s'agissait d'un travail nécessitant du temps, car la formalisation « ne se fait pas du jour au lendemain ».

Selon la ministre, l'Angola doit transformer son potentiel maritime en une valeur économique qui profite au pays et améliore le quotidien des Angolais.

Elle a précisé que cette valeur doit se refléter dans la qualité des aliments parvenant aux familles, l'activité des entreprises, les compétences des jeunes, les revenus des communautés ainsi que dans la capacité nationale à produire, transformer et être compétitif aux niveaux régional et international.

Abordant le thème de la 6e édition de la conférence, elle a souligné que l'économie bleue exige une vision intégrée du territoire, des ressources naturelles et de l'activité économique.

De l'avis de la ministre, les secteurs de la pêche, de la production de sel, des ports, du transport maritime, de la construction et de la réparation navales, des industries pétrolière et gazière offshore, du tourisme côtier et de la recherche scientifique doivent être exploités de manière organisée.

Pour sa part, Carlos Borges, responsable du conseil chez KPMG Angola, a préconisé la création de chaînes de valeur fondées sur l'économie bleue afin de générer des emplois, de renforcer les connaissances et d'attirer des investissements pour développer ces activités en Angola.

Il a souligné qu'il était primordial de placer les petites et moyennes entreprises (PME) au coeur de l'équation relative aux infrastructures coordonnées.

À cette fin, a-t-il poursuivi, il est important d'élaborer des stratégies.

« L'économie bleue ne se limite pas à ce qui se trouve en mer ; elle a également un impact considérable sur l'emploi », a-t-il affirmé.

À titre d'exemple, il a indiqué que l'économie bleue a généré, directement et indirectement, 49 millions d'emplois sur le continent africain.

Lors de la 6e édition de la conférence E&M, des experts ont débattu de thèmes tels que « Ports et corridors logistiques : infrastructures pour stimuler l'industrie et le commerce maritime » et « Nouvelles chaînes de valeur et opportunités d'investissement dans le secteur maritime et marin ».

Placé sous le thème « Du potentiel maritime au développement industriel : infrastructures portuaires et de transport, transformation et nouvelles chaînes de valeur », l'événement visait à analyser les défis auxquels l'Angola est confronté et à proposer des solutions concrètes pour le marché local.

La conférence « Economie et Marché » (E&M) est l'un des principaux forums de débat sur les questions d'entreprise et de macroéconomie en Angola.

Organisée périodiquement par le magazine *Economia & Mercado*, elle réunit décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs et experts pour discuter des orientations du développement économique du pays.