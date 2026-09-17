Afrique: Les ambassadeurs du pays et de São Tomé-et-Principe renforcent leur coordination

Luanda — Les ambassadeurs de l'Angola et de São Tomé-et-Principe au Maroc, respectivement José Filipe et Luís Guilherme D'Oliveira Viegas, ont examiné ce mercredi à Rabat le renforcement de la coopération entre les deux pays ainsi que la coordination de leurs missions diplomatiques.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Maroc, la rencontre, qui s'est tenue au sein de la mission diplomatique angolaise, a également permis d'aborder l'évolution des relations des deux pays avec le Royaume du Maroc, ainsi que des questions d'intérêt commun dans le cadre de l'activité diplomatique africaine à Rabat.

José Filipe et Luís Guilherme D'Oliveira Viegas ont évalué les moyens de renforcer la coordination entre les deux missions diplomatiques sur des sujets d'intérêt commun, dans le cadre des relations d'amitié et de coopération unissant l'Angola et São Tomé-et-Principe.

Cette réunion a eu lieu deux jours après la remise, par Luís Guilherme D'Oliveira Viegas, des copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

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L'Angola et São Tomé-et-Principe entretiennent des relations diplomatiques depuis 1978, fondées sur l'Accord général d'amitié et de coopération signé le 19 février de cette année-là.

Les deux pays sont membres de l'Union africaine et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), des organisations multilatérales favorisant des contacts réguliers et une concertation sur des questions d'intérêt commun.

Avant sa nomination à la mission diplomatique au Maroc, Luís Guilherme D'Oliveira Viegas a exercé les fonctions de conseiller diplomatique du président de la République démocratique de São Tomé-et-Principe, Carlos Vila Nova.