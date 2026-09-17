Angola: Des jeunes soulignent l'héritage d'Agostinho Neto dans l'indépendance nationale

Luanda — Des jeunes étudiants ont qualifié ce mercredi, à Luanda, Agostinho Neto de figure décisive de l'histoire de l'Angola, en raison de sa contribution à l'accession à l'indépendance nationale ainsi que de l'héritage politique, littéraire et humain qu'il a légué aux nouvelles générations.

Ces avis ont été recueillis par l'ANGOP à la veille de la Journée du héros national, célébrée le 17 septembre, date consacrée à la mémoire du premier président de l'Angola et fondateur de la nation.

L'étudiant João José a décrit Agostinho Neto comme une figure marquante de l'histoire de l'Angola, ayant mis ses connaissances et sa détermination au service de la lutte pour l'indépendance.

Pour ce jeune, la Journée du héros national rappelle la résistance du peuple angolais face au joug colonial et offre aux nouvelles générations l'occasion de mieux connaître ceux qui ont contribué à bâtir le pays.

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Il a considéré Agostinho Neto comme une référence pour la jeunesse, notamment pour l'exemple de dévouement à la cause nationale qu'il incarnait et pour l'importance, pour les jeunes, d'assumer leur rôle dans le développement de l'Angola.

Alberto Francisco estime, pour sa part, que cette date symbolise l'effort collectif des Angolais qui ont lutté contre l'oppression coloniale et contribué à la conquête de la liberté.

De son côté, Adelino Vilela a attiré l'attention sur le parcours aux multiples facettes d'Agostinho Neto, marqué par l'engagement politique, la formation universitaire et la création littéraire.

« Il est important que les nouvelles générations connaissent son héritage et s'enrichissent des écrits qu'il a laissés », a-t-il déclaré.

Parmi les oeuvres du poète qu'elle a le plus appréciées, l'étudiante Daniela Gonçalves a cité « Havemos de Voltar » et « Caminho do Mato » ; elle a également estimé que la poésie d'Agostinho Neto permettait de mieux comprendre l'histoire et les sentiments d'une génération ayant vécu la lutte pour l'indépendance.

Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Caxicane, dans la municipalité d'Icolo e Bengo, et est décédé en 1979. Il fut le premier président de l'Angola et l'une des figures majeures de la lutte de libération nationale.

Au-delà de sa dimension politique, il s'est distingué en tant que poète et écrivain, avec des oeuvres telles que « Sagrada Esperança », « A Renúncia Impossível » et « Amanhecer ».

Dans tout le pays, le 17 septembre est célébré comme la Journée du héros national, en hommage à Neto et à sa contribution à l'accession à l'indépendance nationale.

La cérémonie principale des commémorations se tient cette année dans la ville de Sumbe, dans la province de Cuanza Sul.