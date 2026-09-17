Angola: Des opérations de maintenance préventive pourraient entraîner une instabilité du réseau Multicaixa

16 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/QCB/LUZ

Luanda — Les opérations de maintenance préventive périodiques de l'Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), prévues du jeudi 17 au samedi 19, entre 01h00 et 04h00 du matin, pourraient provoquer une instabilité ponctuelle des services du réseau Multicaixa durant cette période.

À ce titre, l'EMIS sollicite la compréhension des usagers face aux éventuels désagréments que ces travaux de maintenance pourraient occasionner.

L'Empresa Interbancária, dont la mission est de développer et d'exploiter le Système de paiement de l'Angola (SPA), est l'opérateur du réseau gérant les cartes Multicaixa et les terminaux de paiement électronique (TPA).

Fondée en 2001, l'entreprise a pour objectif de contribuer à la généralisation du paiement électronique en Angola ainsi qu'à l'efficacité globale du système de paiement du pays, en garantissant sécurité, efficacité, commodité et innovation, au moindre coût possible.

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