Togo: Sortir des laboratoires pour entrer dans l'économie

Longtemps cantonnée aux amphithéâtres et aux publications scientifiques, la recherche togolaise veut désormais s'ouvrir davantage sur l'économie réelle.

C'est tout l'enjeu de deux jours de travaux consacrés à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, organisés avec l'appui de la Commission de la Cédéao L'objectif : transformer les connaissances produites par les universités, laboratoires et centres de recherche en solutions, produits et services capables d'être déployés à l'échelle industrielle ou commerciale.

« Le Togo dispose d'un écosystème de recherche important, porté par ses universités, ses centres et instituts spécialisés, ses laboratoires, ses chercheurs et ses innovateurs. L'enjeu est aujourd'hui de valoriser ce potentiel et d'en renforcer la contribution au développement économique et social », a résumé mercredi Deweh Emily Gray, représentante résidente de la Cédéao à Lomé.

Une manière de rappeler que le problème n'est pas tant un déficit de matière grise que l'absence de passerelles suffisantes entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise.