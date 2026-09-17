Togo: Le Port de Lomé grimpe au 91e rang mondial

Le Port autonome de Lomé (PAL) figure pour la sixième année consécutive parmi les 100 ports à conteneurs les plus performants au monde.

Dans le classement 2026 de Lloyd's List, référence mondiale du transport maritime, la plateforme togolaise gagne trois places et se hisse au 91e rang mondial, contre la 94e position l'année précédente. L'information est à lire jeudi dans Dounia.

Cette progression s'appuie sur un trafic de 2,4 millions d'EVP enregistré en 2025, en hausse de 16 % par rapport à 2024, porté notamment par le développement de l'activité de transbordement. Lomé conserve ainsi sa position de premier port d'Afrique subsaharienne et se classe cinquième à l'échelle continentale, derrière Tanger Med, Port-Saïd, Durban et Alexandrie.

« Cette performance du Port de Lomé, qui a été possible grâce à la vision du président du Conseil, celle de faire de la plateforme portuaire togolaise un hub logistique sous-régional, permet de maintenir Lomé dans le Top 100 mondial et de conforter son rôle dans les échanges maritimes en Afrique de l'Ouest », s'est félicité le directeur général du PAL, Edem Tengué.

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La concurrence régionale se resserre toutefois, avec la progression des ports de Tema, au Ghana.

Pour maintenir son rang, le PAL mise sur plusieurs chantiers : digitalisation des procédures, curage du bassin et des accès nautiques, notamment au niveau du Terminal à conteneurs de Lomé. Des travaux de dragage réalisés en septembre 2025 ont par ailleurs permis d'approfondir le chenal à 18,60 mètres, avec une capacité d'accueil désormais annoncée pour des porte-conteneurs de 19 000 à 24 000 EVP.