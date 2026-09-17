Ile Maurice: La charge de «Rogue and Vagabond» radiée

Fin de parcours judiciaire pour la charge provisoire de «Rogue and Vagabond» retenue contre Chidanand Rughoobur. La Cour de district de Mahébourg l'a radiée ce jeudi 17 septembre, près de quatorze mois après l'incident à l'origine de son arrestation.

La décision intervient alors que le dossier piétinait. Selon les éléments présentés en cour, la police avait, à deux reprises, été appelée à fournir son «statement» dans cette affaire. Or, les enquêteurs ne se sont pas présentés en cour ce jeudi.

Près de quatorze mois après le début de l'affaire, et en l'absence d'avancée significative, la cour a finalement décidé de radier la charge provisoire.

Chidanand Rughoobur avait été arrêté le 13 juillet 2025 à Mahébourg et inculpé provisoirement de «Rogue and Vagabond» à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait tenu des propos obscènes à l'égard d'un policier dans un lieu public. Il avait par la suite été libéré sous caution. L'affaire avait également nourri ses démêlés avec la Banque de Maurice, qui l'a suspendu de ses fonctions d'analyste, dans un contexte de conflit syndical autour de la Bank of Mauritius Employees Union.

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La radiation de ce jeudi met ainsi un terme, sur le plan judiciaire, à cette charge qui pesait sur lui depuis plus d'un an.