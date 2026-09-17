Ile Maurice: La charge de «Rogue and Vagabond» radiée

17 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Fin de parcours judiciaire pour la charge provisoire de «Rogue and Vagabond» retenue contre Chidanand Rughoobur. La Cour de district de Mahébourg l'a radiée ce jeudi 17 septembre, près de quatorze mois après l'incident à l'origine de son arrestation.

La décision intervient alors que le dossier piétinait. Selon les éléments présentés en cour, la police avait, à deux reprises, été appelée à fournir son «statement» dans cette affaire. Or, les enquêteurs ne se sont pas présentés en cour ce jeudi.

Près de quatorze mois après le début de l'affaire, et en l'absence d'avancée significative, la cour a finalement décidé de radier la charge provisoire.

Chidanand Rughoobur avait été arrêté le 13 juillet 2025 à Mahébourg et inculpé provisoirement de «Rogue and Vagabond» à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait tenu des propos obscènes à l'égard d'un policier dans un lieu public. Il avait par la suite été libéré sous caution. L'affaire avait également nourri ses démêlés avec la Banque de Maurice, qui l'a suspendu de ses fonctions d'analyste, dans un contexte de conflit syndical autour de la Bank of Mauritius Employees Union.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La radiation de ce jeudi met ainsi un terme, sur le plan judiciaire, à cette charge qui pesait sur lui depuis plus d'un an.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.