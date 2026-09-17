Ile Maurice: Une bande sonore au coeur des interrogations

L'arrestation d'Eliska Parma, épouse de Yanesh Chimajee, le dimanche 13 septembre à l'aéroport de Plaisance, donne une nouvelle dimension à l'enquête sur les 13,4 kg de cannabis découverts chez Nihil Dardenne, à La Gaulette. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter Maurice, Eliska Parma a été informée qu'une interdiction de quitter le territoire avait été émise à son encontre. Des policiers de Rivière-Noire l'ont ensuite interpellée avant de la conduire au poste, où elle a été placée en détention dans le cadre d'une enquête portant sur une entrave à la justice.

Mais, derrière cette arrestation, un autre élément attire désormais l'attention des enquêteurs : une bande sonore qui circule, dans laquelle une voix serait attribuée à l'un des frères Chimajee. Selon le contenu qui lui est prêté, l'interlocuteur aurait demandé au père de Nihil Dardenne de prendre en charge la situation de son fils et, surtout, de faire en sorte que ce dernier assume la responsabilité du dossier. Si cette version devait être confirmée, l'enregistrement pourrait apporter un éclairage nouveau sur les circonstances entourant les démarches entreprises après la saisie de la drogue.

Une bande sonore encore à décrypter

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La prudence reste cependant de mise. Rien ne permet, à ce stade, d'affirmer publiquement que la voix est bien celle d'un frère Chimajee. L'authenticité du fichier, sa date d'enregistrement, son contexte et son éventuelle intégrité technique devront être établis. Les enquêteurs devront notamment déterminer s'il s'agit de la conversation complète ou d'un extrait et vérifier si le fichier a subi une quelconque modification. Le père de Nihil Dardenne aurait toutefois juré un affidavit racontant comment son fils aurait été piégé.

Cet élément intervient alors qu'une déclaration faite en janvier dernier avait déjà placé Eliska Parma dans le viseur des enquêteurs. La mère de Nihil Dardenne avait alors allégué qu'une proposition lui aurait été faite de prendre en charge les frais d'avocat de son fils, à condition que celui-ci porte seul la responsabilité du trafic présumé. Elle avait refusé avant de se rendre à la police.

Le dossier comporte enfin un autre protagoniste recherché : Yanesh Chimajee. L'ADSU le soupçonne d'être lié à la remise des 13,4 kg de cannabis retrouvés chez Nihil Dardenne. Il aurait quitté Maurice pour Johannesburg le 12 décembre 2025. L'enquête devra désormais mettre bout à bout ces différents éléments afin de déterminer ce qui s'est réellement joué autour du jeune homme et de la cargaison saisie.