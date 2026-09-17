Afrique: Plus de 21 000 candidats à l'assaut des examens de Cambridge

Le compte à rebours est terminé. Les examens de Cambridge débutent aujourd'hui 17 septembre avec les premières épreuves du Higher School Certificate (HSC), avant l'entrée en lice des candidats au School Certificate (SC) dès demain. Au total, plus de 21 000 élèves participeront à ces examens nationaux, qui se termineront le 13 novembre. Cette année, 8 235 candidats sont inscrits au HSC et 13 500 candidats du SC, dont environ 800 à Rodrigues. Les épreuves du HSC s'ouvrent aujourd'hui avec Food Studies Planning. Demain, celles du SC débuteront avec Food and Nutrition Planning. Cette édition sera aussi marquée par les épreuves subsidiaires de Kreol Morisien au HSC, programmées les 1eᣴ, 5 et 27 octobre.

Au-delà des chiffres, cette session du HSC est particulièrement attendue. Les résultats de la première cohorte d'élèves y ayant accédé avec seulement trois ou quatre crédits obtenus au SC seront scrutés de près.

Les autorités éducatives restent également préoccupées par les difficultés persistantes observées en mathématiques, anglais et français. Afin d'améliorer les performances scolaires, le ministère de l'Éducation a renforcé son accompagnement auprès d'une quinzaine de collèges affichant des taux de réussite plus faibles. Depuis le début du troisième trimestre, le Quality Assurance Department multiplie les visites et soutient les recteurs et chefs de département dans le suivi pédagogique des élèves.

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) rappelle que les montres, qu'elles soient classiques ou connectées, sont désormais interdites dans les salles d'examen. Cette interdiction s'ajoute à celle des téléphones portables et de tout autre appareil électronique. Les candidats sont invités à se présenter au moins 15 minutes avant le début des épreuves et à vérifier soigneusement leur emploi du temps. Toute infraction aux règles ou tentative de tricherie entraînera des sanctions sévères, allant de la note nulle à l'exclusion de la matière concernée.

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