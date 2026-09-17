Ile Maurice: La «grandeur d'âme» du Père de la Nation célébrée au MGI

Les activités marquant le 126e anniversaire de la naissance de Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), le 18 septembre 1900, a été marqué par la tenue de la 7e Conférence commémorative SSR, organisée conjointement par le Mahatma Gandhi Institute (MGI) et le Rabindranath Tagore Institute (RTI) hier au MGI, à Moka.

Cette rencontre a réuni des personnalités, des universitaires ainsi que des représentants du monde culturel autour de la vie, de la vision et de l'héritage durable du Père de la Nation. La conférence a été donnée par le Dr Neerunjun Gopee, chancelier de l'Université de Maurice, en présence du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, de la Deputy Prime minister Arianne Navarre-Marie, ainsi que de plusieurs ministres et junior ministers.

La commémoration a été l'occasion de revenir sur l'im pact profond de Sir Seewoosagur Ramgoolam dans la transformation sociale, politique et économique de Maurice. Son héritage dépasse largement le cadre de l'accession du pays à l'indépendance et s'inscrit dans une vision plus vaste de la construction nationale, fondée notamment sur l'éducation, la justice sociale, l'accès aux soins de santé, l'égalité des chances et le progrès économique.

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Dans son intervention, le Dr Neerunjun Gopee a choisi de développer deux thèmes principaux : la grandeur de SSR en tant que leader et sa «grandeur d'âme» en tant qu'homme d'État. Le Dr Gopee a souligné que l'héritage de SSR devait être appréhendé à travers sa bienveillance, son humilité, son intégrité, sa résilience, sa curiosité intellectuelle et son sens du service.

Une chanson inédite en hindi en mémoire de SSR, composée par Vishal Mungroo, intitulée Maati main Amar Naam (À jamais gravé dans notre sol), a été interpré tée par lui-même et Akshay Joorun en hommage final.