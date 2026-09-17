Sénégal: Prix Ken Bugul du Livre 2026 - Sept ouvrages en lice pour la finale

À 36 jours de l'ouverture de la 5e édition du Salon du Livre Féminin de Dakar, le Prix Ken Bugul du Livre 2026 connaît désormais ses finalistes. Sur les quatorze ouvrages soumis à l'appréciation du jury, sept ont été retenus pour la dernière étape de la compétition littéraire.Cette sélection met à l'honneur des univers littéraires variés et des voix féminines aux regards singuliers sur le monde.

Les sept finalistes sont « La Soxna » de Mame Anta Mbäcké, publié aux Éditions Fil d'Ariane, « La danseuse de Saïgon » de Nataly Ong, aux Éditions 5 Sens, et « Tourments des fleurs » de Ndeye Coumba Bâ, publié aux Éditions Terre d'accueil.

La sélection comprend également « Yaay ! » de Célia Sanchez, paru chez L'Harmattan Sénégal, « Moi, maîtresse ? » de Djeney Siby G., aux Éditions Trait d'union, ainsi que « Sursis à volonté » de Khadija Oumar, publié chez L'Harmattan. Le septième ouvrage finaliste est « La petite maison à la porte bleue » de Falia, aux Éditions Le Tamarinier.

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À travers ces sept titres, le Prix Ken Bugul du Livre entend mettre en lumière la diversité de la création littéraire féminine. Sept ouvrages, sept univers et autant de voix appelées à se départager au terme de cette sélection.

Le nom de la lauréate sera connu le 22 octobre 2026, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon du Livre Féminin de Dakar, prévue à la Place de la Nation. L'un des sept ouvrages finalistes recevra alors le Prix Ken Bugul du Livre 2026.

Les organisateurs ont adressé leurs félicitations aux sept finalistes, tout en saluant la participation des autres autrices engagées dans cette édition.