Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye achève sa mission entre Washington et Abu Dhabi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Abu Dhabi ce jeudi 17 septembre 2026 à destination de Dakar, au terme d'une mission de cinq jours qui l'a conduit successivement à Washington, aux États-Unis, puis aux Émirats arabes unis.

À Abu Dhabi, le chef de l'État s'est entretenu, mercredi 16 septembre, quelques heures après son arrivée, avec son homologue émirati, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au Palais présidentiel.

Au cours de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a renouvelé de vive voix la solidarité du peuple sénégalais au peuple frère émirati, dans le contexte actuel de guerre au Moyen-Orient. Il a également réaffirmé le soutien du Sénégal aux initiatives de paix portées par Abu Dhabi.

Le président de la République a, par ailleurs, remercié son homologue émirati pour l'attention constante accordée au Sénégal. Les deux parties ont évoqué les orientations retenues pour finaliser un nouveau partenariat économique entre les deux pays.

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Ce partenariat devrait concerner plusieurs secteurs stratégiques, notamment les finances, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la logistique et le numérique.

Cette étape aux Émirats arabes unis intervient après le passage du chef de l'État à Washington, où il a rencontré les dirigeants du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, ainsi que des entreprises américaines.

En l'espace de cinq jours, le chef de l'Etat a ainsi multiplié les rencontres avec des responsables d'institutions financières internationales, des acteurs du secteur privé américain et le président des Émirats arabes unis. Une séquence diplomatique et économique destinée, selon la présidence, à consolider la confiance des partenaires du Sénégal et à ouvrir de nouvelles perspectives de financement et d'investissement au bénéfice des Sénégalais.