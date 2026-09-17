Sénégal: Assane Diao - Patrick Vieira pour enfin lancer la machine ?

Assane Diao est un véritable diamant du football sénégalais. Phénoménal à Côme en ce début de saison (2 buts et 1 passe décisive en quatre journées de Serie A, 1 but inscrit dès son entrée en Ligue des champions), l'ailier de 21 ans n'a pourtant jamais pu être pleinement utilisé en équipe nationale, entre temps de jeu famélique et blessures à répétition. Avec l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Lions, la trêve internationale de septembre pourrait enfin être celle de la bascule.

À Côme, Assane Diao s'installe progressivement dans une autre dimension. Sous les ordres de Cesc Fàbregas, il s'affirme comme l'une des valeurs offensives montantes du club lombard, confirmé par son but inscrit dès la première journée de la nouvelle campagne de Ligue des champions. Le message est clair : les promesses ne suffisent plus, il faut répondre présent quand la lumière est braquée sur soi, et jusqu'ici, le Sénégalais répond plutôt bien.

Ce début d'exercice tranche avec une saison 2025-2026 compliquée. Freiné par des pépins musculaires à répétition, l'ancien joueur du Betis n'avait disputé que cinq rencontres officielles entre avril et décembre 2025. Sa participation à la CAN 2025 au Maroc avait même tourné court : sorti sur blessure à la cuisse lors de l'ultime match avant le départ face à l'AS Roma, il avait dû déclarer forfait, remplacé dans le groupe de Pape Thiaw par Ousseynou Niang. Il avait fini la saison avec 2 buts et 1 passe décisive en 20 matchs.

Un nouveau sélectionneur, une nouvelle donne

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Le changement de cycle en sélection tombe à point nommé. Patrick Vieira, qui succède à Pape Thiaw, sera officiellement intronisé ce vendredi 18 septembre au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, où il dévoilera dans la foulée sa première liste. L'ancien capitaine d'Arsenal a dit vouloir rapidement se mettre au travail avec son groupe pour préparer les échéances à venir.

Trois rendez-vous attendent immédiatement les Lions : un déplacement au Mozambique le 25 septembre à Maputo, puis un match en Éthiopie le 29 septembre à Bahir Dar, tous deux comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, avant un amical face aux Comores début octobre. Une entame chargée qui va forcer Vieira à trancher rapidement sur ses choix offensifs.

Le contexte le plus favorable possible

C'est justement là que la fenêtre s'ouvre grand pour Assane Diao. Le sélectionneur devra composer sans deux cadres de l'attaque sénégalaise : Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr purgent tous deux une suspension infligée par la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, une sanction qui les prive des deux premières journées face au Mozambique et à l'Éthiopie.

Cette double absence, conjuguée à l'arrivée d'un nouveau staff qui n'a pas d'a priori sur la hiérarchie héritée de l'ère Thiaw, offre à Diao une occasion rare de s'installer durablement dans le onze plutôt que de grappiller des minutes en fin de match. Le nouveau sélectionneur doit composer avec une attaque où la concurrence reste féroce, mais où la forme du moment pèsera nécessairement dans ses arbitrages.

Protéger ou lancer : le dilemme Vieira

Reste une question pour le technicien français : faut-il ménager un jeune joueur encore en phase de construction physique, au vu de son passif de blessures, ou au contraire capitaliser sans attendre sur sa dynamique actuelle ? Assane Diao arrive en tout cas avec un argument difficile à ignorer, celui d'un joueur qui a démarré sa saison pied au plancher.