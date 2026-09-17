Madagascar: Le Youth Leader Summit favorise l'engagement des jeunes

Madagascar accueille le sommet des jeunes leaders début octobre. Objectif : encourager les jeunes à prendre des initiatives.

Croire davantage en ses capacités et encourager les jeunes à prendre des initiatives et à développer leurs projets : telle est l'ambition de la première édition du Youth Leader Summit, organisée par la Jeune Chambre Internationale Madagascar et la Jeune Chambre Internationale Iarivo, les 1er et 2 octobre 2026 à la Cité des Cultures, à Antaninarenina.

Portée notamment par la Jeune Chambre Internationale Iarivo, qui célèbre ses 15 ans en 2026, cette première édition constituera également l'un des temps forts de la Convention nationale de la Jeune Chambre Internationale Madagascar.

Pour Antsa Andrianarivelo, présidente locale de la Jeune Chambre Internationale Iarivo, l'événement s'inscrit dans la volonté de créer des espaces d'échanges autour de la jeunesse, du leadership et de l'entrepreneuriat.

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Plus de 600 jeunes leaders, entrepreneurs et visiteurs sont attendus, ainsi que plus de 100 délégués de la Jeune Chambre Internationale venus de différentes régions de l'île. Durant ces deux journées, plusieurs activités seront proposées, notamment des ateliers pratiques, des formations, des conférences, un espace d'exposition et des rencontres avec des professionnels.

Possibilité

L'objectif est de créer un cadre permettant aux jeunes de renforcer leurs compétences, de partager leurs expériences et surtout de faire connaître leurs projets. Les participants pourront également échanger avec des entreprises, des organisations ainsi que des institutions publiques et privées susceptibles de contribuer au développement de leurs capacités.

« Le Youth Leader Summit est un événement organisé par la Jeune Chambre Internationale Madagascar et la Jeune Chambre Internationale Iarivo afin de permettre aux jeunes de promouvoir leurs projets, de devenir plus audacieux et de trouver des orientations pour leurs projets», explique Raharisoa Maeva Agnes, présidente et leader du Youth Leader Summit.

Pour les organisateurs, l'engagement des jeunes passe aussi par la possibilité de rencontrer des personnes et des structures capables de les accompagner dans leurs initiatives. Les partenaires et exposants pourront présenter leurs offres, leurs projets de développement des capacités des jeunes ainsi que leurs engagements en faveur de leur autonomisation. Ces échanges devraient également permettre aux participants de mieux connaître les possibilités qui s'offrent à eux.

La rencontre vise ainsi à rapprocher la jeunesse du monde professionnel. En présentant leurs idées et en échangeant directement avec différents acteurs, les jeunes pourront mieux faire connaître leurs initiatives et bénéficier de retours d'expérience susceptibles de les aider dans leur parcours.

Le Youth Leader Summit entend ainsi placer les jeunes au coeur des discussions et des rencontres. À travers les formations, les ateliers et les échanges prévus, l'initiative cherche à leur donner des outils pour mieux porter leurs projets et à favoriser leur engagement dans la société.