Madagascar: La gare d'Amoronakona s'anime

La foule était au rendez-vous hier à la gare routière d'Amoronakona. Tous les véhicules de transport desservant l'axe RN7 ont désormais pris leur départ depuis cette gare.

Voyageurs, expéditeurs de colis, employés de coopératives, chauffeurs et personnel de la gare routière d'Amoronakona se croisaient hier dans un incessant va-et-vient dans le hall de l'infrastructure. L'affluence était au rendez-vous lors de la première journée du transfert de toutes les coopératives de transport national et régional desservant l'axe RN7.

Des voyageurs cherchaient une coopérative, d'autres le véhicule avec lequel ils allaient voyager. Des agents de coopérative cherchaient encore le box qui leur était destiné, tandis que certains étaient en train d'aménager le leur, affichant le nom de leur coopérative sur une petite pancarte, à l'aide d'un feutre ou d'une feuille A4 fraîchement imprimée.

Ce changement réjouissait plusieurs passagers. Beaucoup établissaient la comparaison entre l'ancien stationnement et la nouvelle gare. « Ce n'est pas le chaos habituel. Il n'y a pas de rabatteurs, et cela me rassure. La gare est bien tenue, il n'y a pas de boue. L'endroit est agréable, vraiment bien », lance David Razafinirina, un voyageur à destination de Fandriana.

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Certains ont même immortalisé leur passage en photo. « J'aime beaucoup la décoration, et puis c'est très calme ici, c'est pour ça que je me suis pris en photo à cet endroit », confie Lando Zafimanahaka, voyageur en partance pour Morondava.

Des marchands ambulants de l'ancien stationnement de Fasan'ny Karàna se fondaient également dans la masse. « Nous faisons une reconnaissance du lieu pour voir comment on va pouvoir travailler ici. C'est notre gagne-pain, nous vivons en symbiose avec les transporteurs », témoigne François Randrianjatovo, leur porte-parole.

Intérêts

Des rabatteurs venaient également faire du repérage, mais restaient à l'extérieur, sans oser entrer dans le hall. « Pourquoi vous n'entrez pas vous-même pour voir? », s'est adressé à eux un agent de coopérative posté devant l'entrée pour les taquiner.

Les marchands ambulants et les rabatteurs sont en effet interdits dans l'enceinte de la gare, selon le ministère des Transports et de la Météorologie. Cette décision satisfait certains transporteurs. « Leur présence faisait perdre les intérêts des transporteurs », affirme Fredinard Rakotondrafara, président de la coopérative Besady.

Les véhicules remplissaient progressivement le parc. Certains étaient sur le point de partir, tandis que d'autres attendaient encore des passagers. « Le rythme n'est pas le même qu'à Fasan'ny Karàna, où les passagers étaient plus nombreux. Je n'ai que quatre passagers, pour le moment et si les places ne sont pas toutes complètes d'ici cet après-midi, j'annule mon départ », avance Charles, transporteur en partance pour Toliara.

Un autre transporteur estime que certains passagers ne seraient pas encore informés du changement de lieu de départ, ce qui pourrait expliquer une fréquentation encore inférieure à celle observée habituellement à Fasan'ny Karàna.

« Nous avons appelé un à un nos clients pour leur dire que c'est désormais ici que ça se passe », précise-t-il.

Des voyageurs soulignent, quant à eux, que le trajet jusqu'à cette gare reste encore compliqué.

« Nous avons dû prendre trois bus depuis 67 Ha pour arriver ici », précise David Razafinirina.

Selon Aina, vice-président d'une coopérative, les voyageurs feraient néanmoins l'effort de se rendre sur place, qu'il y ait des bus ou non. Le ministère des Transports et de la Météorologie assure de son côté la mobilisation de bus Foton pour acheminer les voyageurs depuis plusieurs axes jusqu'à la gare. Des véhicules assurant le transfert entre les gares sont également disponibles.

Des dizaines de départs, régionaux comme nationaux, ont été enregistrés hier matin, selon le Collectif des présidents de coopératives. La plupart des départs nationaux ont toutefois eu lieu dans l'après-midi.