Madagascar: L'enrôlement biométrique s'étend jusqu'en 2027

17 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

L'enrôlement biométrique entre dans une nouvelle phase. La deuxième phase de l'opération Izaho Tokana 2.0 a été officiellement lancée hier, 16 septembre. Elle doit se poursuivre jusqu'en juillet 2027, avec pour objectif d'atteindre dix millions de Malgaches âgés de 18 ans et plus.

Plus de six millions de personnes ont déjà été enrôlées au cours de la première phase. La nouvelle étape entend ainsi élargir davantage la couverture de l'opération à travers l'enregistrement biométrique des citoyens.

L'opération vise notamment à faciliter l'accès à une identité juridique et à renforcer la modernisation des services administratifs. Elle est mise en oeuvre par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, avec l'appui du projet de Digitalisation et de Coordination de l'Identité à Madagascar, financé par le Groupe de la Banque mondiale.

Cette deuxième phase intervient alors que l'identification biométrique est appelée à couvrir un nombre plus important de citoyens. L'objectif fixé à dix millions de personnes devra être atteint au terme de l'opération, prévu en juillet 2027.

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Le lancement de cette nouvelle étape s'est déroulé dans le cadre des activités liées à la Journée nationale de l'identité. Des jeunes et différents acteurs ont également participé aux activités organisées à cette occasion.

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