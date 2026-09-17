Madagascar: Fasan'ny Karana deserté par les taxis-brousse

Le calme s'est installé à Fasan'ny Karana. Ce mercredi, les taxis-brousse ne sont plus là. Les guichets sont fermés et les espaces habituellement occupés par les véhicules restent vides. Quelques commerçants sont encore présents, comme s'ils attendaient encore un dernier retournement de situation. Derrière leurs étals, certains observent les lieux presque silencieux. Sans les voyageurs et les transporteurs, l'activité tourne au ralenti. Peu à peu, les commerçants commencent eux aussi à fermer leurs boutiques et à ranger leurs marchandises.

« On espère, mais on ne peut rien faire », confie un commerçant rencontré sur place. Une phrase qui résume l'attente de ceux qui avaient encore choisi de rester. L'espoir demeure, mais la réalité du terrain s'impose progressivement.

Quelques jours auparavant, Fasan'ny Karana était encore animé. Transporteurs, voyageurs, porteurs et commerçants occupaient les lieux. Aujourd'hui, l'absence des taxis-brousse change complètement l'ambiance. Pour les petits commerces installés autour de la gare, le départ des transporteurs se fait déjà sentir. Moins de passages signifie aussi moins de clients. Certains tentent encore de tenir, d'autres préfèrent fermer.

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Sur place, les rideaux baissés et les guichets fermés témoignent d'un changement déjà visible. Fasan'ny Karana, autrefois rythmé par les départs et les arrivées, semble aujourd'hui attendre la suite.