Madagascar: Pétanque - Championnats du monde - Quatre expatriés dans la présélection

Une quarantaine de présélectionnés, dont quatre expatriés, sera en regroupement du 10 au 14 octobre dans le cadre de la sélection des quatre joueurs qui disputeront les championnats du monde en Thaïlande.

Une quarantaine de prétendants pour quatre tickets. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a publié dans un communiqué signé par le récent directeur technique national, Juan Eric Rakotondralambo, mardi, la liste d'une quarantaine de présélectionnés ainsi que les critères de sélection en vue des championnats du monde seniors hommes triplettes et de tir de précision.

Les Mondiaux auront lieu dans la ville de Khon Kaen, en Thaïlande, du 20 au 25 novembre. Quatre expatriés, dont trois pensionnaires du club Décines, en l'occurrence Yves Sedrick Rakotoarisoa, Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias « Zigle », et la nouvelle recrue, Faratiana Rakotoniaina, dite « Tiana kely », et le pointeur du Vaulx-en-Velin, Christian Andriantseheno, dit « Racle », ont été convoqués.

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Les critères de présélection concernent premièrement les champions du monde en titre, notamment Zigle, tenant du titre en tir de précision, et Lova Satamandimby Rakotoarisoa, en tête-à-tête. Puis les vice-champions du monde en titre, en l'occurrence Tiana kely, Faly Donald Andrianantenaina de l'UBMT, Racle et Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », du PAC. S'enchaînent par la suite les huit médaillés d'or au championnat d'Afrique de la zone 4, dont deux joueurs à la tournée estivale en France : Onja Lalaina Randrianarimanana de l'UBMT et Tafita Angelo Andriamahandry du FAM. L'autre star du Décines, Yves Sedrick, a été classé étant finaliste du précédent Masters de pétanque.

Test de sélection

Trois élites actuelles sont présélectionnées, étant représentants du pays aux tournois estivaux : Tiana Laurens Razanadrakoto, dit Tonnerre, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary. Douze des présélectionnés ont tous disputé les tournois estivaux. Les autres présélectionnés sont les deux champions de Madagascar en triplette en 2025, deux vainqueurs de la coupe nationale, trois champions et vice-champions en doublette 2026, le champion et le vice-champion en tête-à-tête 2026, les six champions et vice-champions du Trophée des ligues et les deux meilleurs présélectionnés lors du regroupement de l'équipe nationale de cette saison.

Les champions et vice-champions au sommet national en triplette, programmé début octobre dans la capitale, rejoindront ultérieurement le groupe. « Les autres expatriés qui ne sont pas mentionnés dans la liste devraient se manifester et envoyer une demande munie d'un CV sportif au directeur technique national », peut-on lire dans le communiqué. Le regroupement, dont la présence de chaque présélectionné est obligatoire, s'étalera du 10 au 14 octobre dans la capitale.

La première phase de test de sélection est programmée les 10 et 11 octobre et la deuxième et étape finale, du 12 au 14 octobre. La fédération a déjà procédé à l'engagement auprès de l'instance internationale. La liste des quatre retenus pour défendre les couleurs nationales sera envoyée après le regroupement.