Madagascar: Ant'Sary Doc Mada réunit dix-sept oeuvres

La quatrième édition d'Ant'Sary Doc Mada élargit ses horizons avec dix-sept oeuvres sélectionnées dans dix pays et territoires, tout en accueillant pour la première fois à Madagascar la Résidence d'écriture DOC OI.

Le documentaire s'ouvre à de nouveaux regards à l'occasion de la quatrième édition du Festival international Ant'Sary Doc Mada, prévue du 25 septembre au 3 octobre 2026 à Antananarivo. Cette année, dix-sept oeuvres provenant de dix pays et territoires ont été sélectionnées, donnant à cette édition une dimension internationale renforcée. La programmation réunit des films de Madagascar, du Niger, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Maroc, d'Égypte, du Bénin, du Sénégal, de Mayotte/France et de l'île Maurice.

La sélection comprend dix courts métrages documentaires en compétition, six longs métrages documentaires et une expérience digitale. Les oeuvres retenues proposent différents regards sur la mémoire, les identités, les migrations, les cultures, les territoires, les transformations sociales et les enjeux contemporains. Les critères de sélection ont notamment porté sur la qualité et la singularité du regard documentaire, l'originalité du point de vue de l'auteur, ainsi que la force et la pertinence du sujet traité.

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Résidence

Cette quatrième édition se distingue également par une première à Madagascar. Du 28 septembre au 2 octobre, à l'Institut français de Madagascar, le festival accueillera la première semaine de la Résidence d'écriture DOC OI à Madagascar, consacrée aux nouvelles écritures documentaires émergentes. Une dizaine d'auteurs malgaches pourront y développer leurs projets documentaires, affirmer leur écriture et confronter leur démarche au regard de professionnels du secteur.

Les projections des films en compétition se tiendront les 25 et 26 septembre à l'IFM Analakely. La résidence d'écriture se déroulera du 28 septembre au 2 octobre, avant le Forum de la Coproduction de l'Océan Indien, prévu le 3 octobre. La journée se terminera par la cérémonie de clôture, à partir de 18 heures à l'IFM Analakely, avec la remise des distinctions et une rencontre avec les participants et les invités.

Cette résidence constitue l'une des principales nouveautés du festival. Selon Anatole Ramaroson, directeur du festival : « Elle vise à créer un lien entre la diffusion des oeuvres et l'accompagnement des auteurs qui participeront à l'écriture du documentaire de demain. Elle permettra également de renforcer les échanges entre Madagascar et les autres territoires de l'océan Indien. »

Le programme prévoit par ailleurs le Forum de la Coproduction de l'Océan Indien, consacré aux possibilités de collaboration entre professionnels et à la recherche de partenaires pour les projets cinématographiques malgaches. Cette initiative est portée dans le cadre du projet Océan Indien (Co)Production Lab (PIOLA), initié cette année par l'Association Asa Sary - Cinéastes de Madagascar.