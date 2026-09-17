Madagascar: Sommet national - U 18 - ASE et Jap Mada se démarquent

Le sommet national U18 filles et garçons, qui se déroule actuellement à Toliara, a livré une nouvelle série de résultats lors de sa quatrième journée, disputée mardi. À ce stade de la compétition, plusieurs formations commencent à se détacher dans leurs poules, avec des situations contrastées entre les deux catégories.

Chez les filles, les clubs d'Analamanga réalisent un début de tournoi convaincant. Dans la poule A, MB2ALL occupe la première place avec 4 points après deux victoires en autant de rencontres. La formation de la capitale devance Fandrasa de Haute Matsiatra et BCTT d'Atsimo Andrefana, tous deux crédités de 3 points. USJFM, avec deux défaites en deux matches, ferme la marche.

Dans la poule B, ASA Analamanga domine également les débats. Les filles de l'ASA ont remporté leurs trois matchs et totalisent 6 points. Elles ont notamment confirmé leur solidité en s'imposant mardi face à Pintade sur le score de 53-47. Cette dernière conserve néanmoins la deuxième place avec 5 points, devant JAP Mada Alaotra Mangoro (4 points) et ASE Atsimo Andrefana (3 points). L'écart reste donc réduit derrière le leader.

Rythme imposé

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La quatrième journée a également été marquée par la victoire de Fandrasa contre ASVS, 77-51, dans la poule A. Une victoire qui permet aux représentantes de Haute Matsiatra de rester au contact de MB2ALL. Dans l'autre rencontre, ASE a dominé SBC, 46-23.

Chez les garçons, ASE Atsimo Andrefana réalise pour l'instant le parcours le plus impressionnant. Après quatre journées, l'équipe locale affiche quatre victoires en autant de sorties et totalise 8 points dans la poule A. Elle possède également une différence de points très favorable de +136. Mardi, ASE a confirmé sa domination en battant SBC sur le score de 46-23. SBC conserve néanmoins la deuxième place avec 5 points.

Dans la poule C, JAP Mada Alaotra Mangoro enchaîne également les succès. Avec trois victoires en trois matchs, la formation compte 6 points et possède une différence de +74. Elle devance Play For Mada d'Analamanga, 7 points après quatre rencontres, mais qui a déjà concédé une défaite. JAP Mada a d'ailleurs signé mardi une large victoire, 102-54, face à Play For Mada. Dans cette même poule, NBE a pris le dessus sur Fibara, 80-56, et compte 4 points.

Dans la poule D, AST Analamanga est également invaincu avec trois victoires et 6 points. Les Analamanga ont notamment battu USJFM, 64-26. EBF Haute Matsiatra a, de son côté, remporté un match serré contre Pintade, 57-52.

À l'issue de cette quatrième journée, les tendances commencent ainsi à se dessiner. Mais avec encore des rencontres à disputer, la bataille pour les premières places reste ouverte, aussi bien chez les filles que chez les garçons.