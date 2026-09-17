Madagascar: Tefi et Bob dévoilent « Fibata »

De quelques vidéos humoristiques à un premier album, Tefi et Bob Tobias donnent une nouvelle dimension à leur complicité avec « Fibata », en partenariat avec Orange Madagascar, attendu le 18 septembre, proposé en version audio sur les plateformes de streaming.

Au départ, rien ne prédestinait Tefi et Bob à réaliser un album. Leur aventure commence autour d'un concept vidéo imaginé pour accompagner la promotion du concert de Tiakola.

« J'avais l'idée d'écrire une chanson dans l'air du temps et j'ai tout de suite pensé à Bob. C'est ainsi que l'aventure a commencé », explique Tefi.

Après un spectacle lors de l'ouverture du Smatchin, les deux artistes constatent que leur univers peut aller plus loin. « On s'est dit qu'on pouvait donner quelque chose de bien aux gens, alors pourquoi pas faire un album », raconte-t-il.

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Intitulé « Fibata », le projet compte actuellement sept morceaux, avec la possibilité d'en intégrer d'autres. Le titre fait référence à un terme malgache pouvant désigner différents objets que l'on peut porter ou transporter, mais aussi à un ancien nom de bus.

« L'idée, c'est comme si on montait tous dans le même bus, qu'on était ensemble dans le «Fibata» et qu'on s'amusait tous », explique Tefi. Musicalement, l'album s'appuie principalement sur le shatta, tout en intégrant des sonorités afrobeat. Le duo cherche également un équilibre entre humour et morceaux plus sérieux, après avoir commencé par des chansons humoristiques avant d'explorer des registres plus posés.

La création se fait à deux. « On crée ensemble, on écrit ensemble, on réfléchit ensemble. On se met toujours d'accord », souligne Tefi. Chacun apporte également des personnages à l'autre, renforçant la complémentarité du duo. La production fait intervenir les beatmakers Jonas Androx, Chrinix, Kl Yoann et Gasykay, ainsi qu'un producteur chargé de créer les morceaux et les sonorités. Une collaboration avec d'autres artistes pourrait également figurer sur l'album, mais reste pour l'instant une surprise.

« L'amour du public nous porte dans notre travail. Si les gens aiment, on essaie de donner le meilleur », ajoute Tefi.