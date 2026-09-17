Madagascar: Un militaire abat la mère de sa compagne

Une mère de famille de 57 ans a perdu la vie hier matin après avoir été atteinte par balle à son domicile, à Antsahameva Ankatso.

Le principal suspect, bien connu de la victime, serait le compagnon de sa fille, un militaire en service. Il est actuellement entendu par les enquêteurs après avoir été conduit à la gendarmerie par son supérieur hiérarchique.

Des commerçants installés à proximité de la maison, qui fait également office de commerce, ont raconté avoir entendu des éclats de voix, sans y prêter davantage attention.

« Ce n'était pas vraiment à voix haute. Une femme est sortie de la maison, puis quelque chose a éclaté, sans grand bruit. L'homme est sorti à son tour. Peu après, les enfants ont annoncé que leur grand-mère était gravement blessée à l'intérieur », ont-ils témoigné.

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La fille de la victime, rentrée précipitamment, a découvert sa mère baignant dans son sang.

« Nous n'avions pas imaginé qu'il s'agissait d'un coup de feu, et encore moins que cet homme aurait pu commettre un tel acte. Il est reparti tranquillement, sans chercher à s'enfuir», ont ajouté les témoins.

Alertées, les autorités locales se sont rendues sur place, suivies par les forces de l'ordre.

OEil droit

Selon les premiers éléments recueillis, une dispute aurait éclaté entre le militaire et sa compagne. La mère de celle-ci, en tentant de calmer la situation, se serait alors retrouvée impliquée dans l'altercation avec l'homme.

C'est dans ce contexte que trois coups de feu auraient été tirés. L'un des projectiles aurait atteint mortellement la victime à l'oeil droit.

La mère de famille laisse quatre enfants. Pour sa fille, compagne du suspect, ce drame vient s'ajouter à une autre épreuve : elle avait perdu un enfant en juin dernier.