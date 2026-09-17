Madagascar: Rivière ikopa - Deux hommes retrouvés morts après des recherches

Les cas de disparition de personnes se multiplient ces derniers temps, selon les rapports de la gendarmerie. Les recherches qui avaient suscité l'inquiétude des habitants d'Androndra Ampanantanana ont tourné au drame. Tiavina et Tahiry, deux hommes, fils de deux soeurs, ont été retrouvés morts, leurs corps flottant dans la rivière Ikopa.

C'est dans la nuit du vendredi 11 septembre qu'ils ont été vus pour la dernière fois vivants, après avoir passé du temps avec leur famille. Deux jeunes femmes auraient été celles qui les ont emmenés hors du quartier : l'une réside sur place et l'autre à Tanjombato.

Le samedi 12 septembre, vers 4 heures du matin, la famille a constaté que les deux hommes n'étaient pas rentrés. Elle a alors commencé à les rechercher et a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. « Il y a eu une agitation samedi après-midi au domicile de l'une des femmes et deux hommes, encore inconnus, ont emmené Tiavina et Tahiry en les tirant par le col de leurs vêtements », a raconté Njara Tahiana Rakotoarivelo, le frère aîné de Tiavina.

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Mardi 15 septembre, vers 17 h 30, les sapeurs-pompiers ont reçu un appel signalant la présence d'un corps flottant près du pont de Saropody, à Tanjombato. Après que les plongeurs l'ont remonté, il a été identifié comme étant celui de Tiavina. La famille a appris par téléphone que le corps avait été retrouvé dans l'eau.

Les recherches se sont poursuivies hier matin et le corps de Tahiry a également été retrouvé dans le secteur de Sanifer, toujours dans la rivière Ikopa. Ce sont les plongeurs des sapeurs-pompiers qui ont remonté le corps. Les deux jeunes femmes mises en cause ont déjà été interrogées par la police criminelle à Anosy, tandis qu'elles ont nié les accusations lors de leur interrogatoire par la famille.

L'enquête se poursuit afin de déterminer ce qui s'est réellement passé. De leur côté, les proches attendent les résultats des examens pratiqués sur les corps avant de fixer la date des funérailles.