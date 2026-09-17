Madagascar: Une nouvelle directrice régionale s'installe

Voahangy Rivesty Aimée Razafiarimanana prend officiellement la tête de la Direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) Atsimo Andrefana. Nommée à ce poste lors du dernier Conseil des ministres, elle a effectué sa prise de fonction hier, à l'issue d'une passation de service avec le responsable intérimaire, qui assurait cette fonction depuis un an.

La cérémonie s'est déroulée en présence de parlementaires, notamment des députés de Betioky Sud et de Sakaraha, ainsi que du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Ricardo Rasolofoniaina. Ce dernier a profité de l'occasion pour rappeler que les enseignants doivent effectivement assumer leurs fonctions. « Tout enseignant qui ne vient pas assumer son travail, mais se promène tout simplement au bureau de la DREN, sera écarté», a-t-il déclaré.

Cette nomination suscite toutefois des contestations. Avant-hier, quelques enseignants se sont rassemblés devant le bâtiment administratif de l'Éducation nationale à Tsienengea pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une nomination infondée. Selon eux, la nouvelle directrice régionale n'aurait pas respecté le protocole d'accord conclu en 2025 avec le ministère de l'Éducation nationale.

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Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir participé aux revendications menées cette année-là. En tout cas, la nouvelle directrice régionale, inspectrice de l'enseignement secondaire, dans son court discours, promet d'améliorer la qualité de l'éducation dans la région Atsimo Andrefana.

« Je vais m'atteler à résoudre les problèmes d'électricité et de connexion internet de la direction régionale de l'Éducation nationale Atsimo Andrefana. Je fais également appel aux enseignants à considérer l'intérêt supérieur des élèves», a-t-elle souligné.